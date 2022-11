La hipótesis de unos científicos: Bruce Lee murió por tomar demasiada agua

Lee murió repentinamente a los 32 años de edad

Bruce Lee fue un actor reconocido también por traer las artes marciales a la pantalla grande. El 20 de julio de 1973, cuando tenía 32 años, murió repentinamente. Ese día, contaron las personas que lo acompañaron, el actor empezó a quejarse de un intenso dolor de cabeza sobre las 6 de la tarde. Una actriz con quien estaba, Betty Tingpei, le dio una pastilla de un analgésico a base de aspirina, llamado Equagsic.

El dolor no disminuyó para Lee y, hacia las 9 de la noche, después de haberse recostado un rato, no despierta. Según la autopsia que se le practicó ese día, la causa de su muerte fue un edema cerebral o inflamación del cerebro. En la autopsia quedó registrado que su cerebro se había hinchado en un 13 %: pasó de pesar 1.400 gramos a 1.575.

¿Qué causó esta inflamación? Esa ha sido una de las preguntas centrales detrás de la especulación de la muerte repentina de Bruce Lee, aunque también han surgido otras teorías, como que Lee fue asesinado por la mafia italiana o china, o que su familia tenía una maldición. (También puede leer: Casi 40 millones de niños no recibieron una dosis de la vacuna contra el sarampión)

La razón oficial de la muerte es que el actor tuvo una reacción alérgica al analgésico que se tomó el día de su muerte, el Equagsic, lo que causó la inflamación cerebral. Ahora, un grupo de investigadores de España están refutando eso, ya que tienen la hipótesis de que la inflamación fue causada por otra condición. Los investigadores publicaron su hipótesis a través de un comentario editorial en la revista científica Clinical Kidney Journal.

Con base a un análisis científico que realizaron de información disponible públicamente, proponen que su edema cerebral se provocó debido a una condición llamada hiponatremia. Es decir, que “la incapacidad del riñón para excretar el exceso de agua mató a Bruce Lee”.

El texto hace un análisis de la causa de muerte oficial y replica que el actor ya había consumido Equagesic en otra ocasión, y que no había tenido ninguna reacción alérgica. También responde a otra de las teorías, que sostiene que Lee murió al sufrir un ‘golpe de calor’ ese día. Los investigadores dicen que la muerte súbita no es usual en estos casos y que el 20 de julio de 1973 no fue un día más cálido que el promedio para el verano en Hong Kong.

Los autores del documento argumentan que Lee tenía “múltiples factores de riesgo de hiponatremia”. Esta es una condición que se da cuando la concentración de sodio en la sangre es anormalmente baja. ¿Cuáles factores de riesgo tenía el actor? Los investigadores mencionan varios: una alta ingesta crónica de líquidos; consumo de sustancias que aumentan la sed (marihuana); y la ingesta de sustancias que disminuyen la capacidad de los riñones de excretar agua al promover la secreción de hormona antidiurética (ADH) o que interfieren con los mecanismos de excreción de agua en los túbulos renales.

Entre estas últimas sustancias, los investigadores mencionan: medicamentos recetados como diuréticos, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, opioides y medicamentos antiepilépticos; alcohol; e ingesta crónica baja en solutos. (Le puede interesar: El efecto que tuvo la agricultura sobre la salud bucal de los humanos)

Dos meses antes de su muerte, Lee ya había tenido otro edema cerebral. Este evento, para los investigadores, pudo haber sido un indicador de que el actor tuvo una lesión renal aguda (IRA por sus siglas en inglés). “La disfunción renal es un factor de riesgo de hiponatremia”, agrega el documento.

Entonces, ¿Bruce Lee consumía agua en exceso? Lo cierto es que los investigadores solo recopilaron información pública al respecto. Recuentan, por ejemplo, que la esposa de Lee se refirió a menudo a que él tenía una dieta basada en líquidos, ya que consumía jugo de zanahoria y manzana. Además de eso, mencionan el hecho de que varios recuentos del día de su muerte indican que consumió regularmente agua, incluyendo en los momentos antes de quejarse de que tenía un dolor de cabeza agua.

“Sugerimos que el hecho de que la ingesta de agua se haya notado repetidamente cuando es una actividad tan común que podría haberse olvidado dadas las circunstancias excepcionales significa que, de hecho, fue notablemente más alta que la ingesta de otras personas presentes el día que Lee murió”, escribieron los investigadores. (Puede ver: Giovanny Rubiano García se posesionó como director del Instituto Nacional de Salud)

Por último, también explican que es inusual que una persona desarrolle hiponatremia “a menos que la tasa de ingesta de agua sea claramente superior a esta tasa de excreción de agua o existan factores predisponentes que limiten la capacidad del riñón para excretar agua”.

En conclusión, entonces, los investigadores argumentan que Bruce Lee murió por un tipo de disfunción renal, que puede provocar hiponatremia. En casos severos de esta condición, es probable que se den edemas cerebrales “y muerte en cuestión de horas si la ingesta excesiva de agua no se corresponde con la excreción de agua en la orina”, concluyó el artículo.

En todo caso, según la hipótesis de los investigadores, la muerte de Lee no fue causada, necesariamente, por un consumo excesivo de agua el día de su muerte, sino, más bien, por una serie de factores, entre los que pudo haber estado una tendencia a consumir, crónicamente, muchos líquidos.

