“La insulina no es un medicamento para bajar de peso”: Asociación de Diabetes

La Asociación recalcó que el manejo de la insulina requiere de supervisión médica para una adecuada dosificación. Foto: Getty Images/iStockphoto - Maya23K

Desde hace algunos días, varias noticias han surgido en torno a la insulina, tanto por el desabastecimiento de algunas marcas, como lo ha denunciado la Fundación de Pacientes con Diabetes, como por unas declaraciones que el presidente Gustavo Petro hizo al respecto la semana pasada, durante la posesión del Superintendente de Salud y el director del Invima. (Puede leer: Corte ordena al Minsalud pagar saldos pendientes del Acuerdo de Punto Final a EPS)

Frente al desabastecimiento, el viernes, 23 de febrero, el Ministerio de Salud explicó que, de las nueve insulinas que se comercializan en Colombia, tres fueron incluidas en el listado de abastecimiento y desabastecimiento publicado periódicamente por el Invima, con corte a febrero de 2024.

De estas tres, la insulina Lispro y la Degludec, se encuentran en “Monitorización”, ya que el único titular de la primera no respondió sobre la disponibilidad y el titular del registro sanitario de la segunda manifestó que, a finales de diciembre, pudo reabastecer el producto tras varios meses de no contar con disponibilidad suficiente. (Le puede interesar: Ministerio de Salud explica cuál es la situación de disponibilidad de insulina)

Frente a la insulina glargina, la tercera incluida en la lista, Sanofi, el titular del registro sanitario, reconoció demora e intermitencia de la insula comercilizada bajo la marca Lantus, por lo que el Invima la clasificó como “en riesgo de desabastecimiento”.

Precisamente, haciendo referencia a algunas de estas denuncias, el presidente Gustavo Petro manifestó el miércoles, 21 de febrero, que había gente “usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina mientras diabéticos no tienen control”. Muestra de esto, señaló el mandatario, el 70 % de los afiliados a Nueva EPS no tenían control. (También puede leer: Precisiones sobre las muertes que, según Petro, no evitó el sistema de salud)

Este lunes, 26 de febrero, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, manifestó que la insulina no es un medicamento que deba utilizarse o formulares para bajar de peso. “La insulina es una hormona liberada por el páncreas en respuesta al aumento de glucosa o azúcar en sangre”. Su principal función, explica la Asociación, “es permitir que las células del organismo pueda utilizar esa glucosa como energía para funcionar adecuadamente”.

Sobre el uso de algunos medicamentos inyectables que se están usando para el manejo de la diabetes y la obesidad, la Asociación señaló que no es insulina. “En Colombia se cuenta con un medicamento inyectable aprobado para obesidad, el cual no es terapia insulínica”, apuntan en el comunicado. (Puede interesarle: Gobierno implementará reforma en EPS bajo su control: las intervenidas y Nueva EPS)

Aunque la Asociación no da marcas sobre estos medicamentos inyectables, es probable que se refiera al Ozempic. Como contamos en este reportaje, en junio de 2023, el Invima estaba preocupado por la compra irregular de dos medicamentos que utilizan la semaglutida para la pérdida de peso. Mientras uno de ellos no cuenta con registro sanitario, Ozempic, solo está autorizado para personas con diabetes tipo 2.

Así pues, la Asociación recalcó que el manejo de la insulina requiere de supervisión médica para una adecuada dosificación, un nivel de glucosa en la sangre por debajo de lo normal.

