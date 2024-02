Precisiones sobre las muertes que, según Petro, no evitó el sistema de salud

El informe del INS reconoce que no existe un único camino que refleje el desempeño del sistema de salud de manera integral. Foto: Pixabay

En el evento de posesión de Francisco Rossi y Luis Carlos Leal como nuevos directores del Invima y de la Superintendencia de Salud, respectivamente, el presidente Gustavo Petro afirmó lo siguiente:

“En el intestino de las EPS hemos encontrado una serie de hechos anómalos en los que se han perdido decenas de billones de pesos del erario, dineros públicos; no son dineros privados los que se han perdido, y que redundan en al menos dos millones de muertes que pudieron ser evitadas y no se evitaron. Nos alerta obviamente genocidios como el de Gaza, guerras como la de Ucrania, nuestra propia violencia física, pero no nos aterra, se oculta, se tapa, que nuestros propios sistemas han producido más muerte que los mismos criminales en Colombia, por la codicia y la ganancia”. (Puede ver: Betto y su hígado gracioso)

Petro hace alusión a un concepto complejo, aunque muy usual, del mundo de la salud: el de las muertes evitables. Básicamente, y como explica el informe más reciente sobre el tema que publicó el Instituto Nacional de Salud en 2023, la muerte evitable “corresponde a todas aquellas muertes que, dado el conocimiento médico y la tecnología actuales, podrían ser evitadas por el sistema de salud a través de la prevención o el tratamiento”.

Por ejemplo, imaginemos a una persona con diabetes. Con un sistema de salud efectivo, recibiría un diagnóstico temprano, acceso a medicamentos y tratamientos, así como educación sobre cómo manejar la enfermedad. En este escenario, su muerte prematura debido a complicaciones relacionadas con la diabetes podría ser evitada. (Puede ver: Gobierno implementará reforma en EPS bajo su control)

Según el informe del INS de 2023, entre 1979 y 2021, Colombia reportó un total de 7′993.591 muertes. De estas, 4′132.013, el 50,7% del total, correspondió a causas clasificadas como evitables por cualquier política pública (ojo, por cualquiera, no necesariamente política sanitaria). El análisis evidencia una disminución sostenida de la tasa y participación de las muertes evitables en Colombia desde 1993 y hasta 2019. En términos simples, la cantidad de personas que murieron disminuyó a lo largo del tiempo, principalmente porque las muertes que podrían haberse evitado mediante políticas también descendieron.

Al comienzo de ese período, alrededor del 64,7% de las muertes se consideraban evitables con acciones del gobierno, pero para el año 2019, esta proporción bajó al 40,3%, lo que sugiere que las políticas públicas que se implementaron durante esos años fueron eficaces para reducir la cantidad de fallecimientos que podrían prevenirse. (Puede ver: Se avecinan días clave para la discusión de la reforma a la salud en el Senado)

Pero la senda de disminución terminó en 2019, tras la llegada de la pandemia por el covid-19. En Colombia, toda muerte por covid-19 ocurrida antes de los 75 años se consideró como muerte evitable. Durante 2020 y 2021, las muertes evitables por políticas públicas subieron de 40,3 % en 2019, a 43,4 % en 2020, y a 47,5 % en 2021. (Puede ver: Contralor encargado defiende el informe sobre crisis de las EPS)

El análisis de la muerte evitable por políticas públicas del INS señala que, durante todo el periodo de estudio, la mayor proporción de muertes evitables correspondió a los grupos de enfermedades no transmisibles (38,8%) y lesiones de causa externa (29,8%), con mayor cantidad de muertes debidas a lesiones autoinfligidas (suicidio) y violencia interpersonal con el 19,9% (820.627 muertes), enfermedades cardiovasculares 18,4% (760.532 muertes) y neoplasias 8,5% (349.445 muertes). Durante 2020 y 2021, la proporción de muertes por covid-19 desplazó a los eventos no transmisibles y lesiones externas.

Todas esas cifras quieren decir que Colombia ha reducido (a excepción de los años de pandemia) el porcentaje de muertes evitables. Ahora, ¿qué tiene que ver en todo esto el sistema de salud?

Según el análisis del INS, “la contribución que tiene la atención sanitaria a la salud de las poblaciones ha sido un debate de varias décadas”. La “salud”, al fin y al cabo, no es un indicador que solo dependa del sistema de salud, en Colombia y en el resto del mundo. El acceso a agua potable o, incluso, el nivel de educación también determinan qué tan saludable es una población.

El INS reconoce que no existe un único camino que refleje el desempeño del sistema de salud de manera integral, pero dice que el indicador de “acceso” y “calidad” de la atención médica sí puede ser utilizado. Así, señala, del total de las 7′993.591 defunciones reportadas entre 1979 y 2021, el 19,7% (1′576.800) fue considerada como evitable atribuible al sistema de salud.

Una claridad más: contrario a la cifra dada por el presidente Petro, el número de muertes evitables por el sistema de salud durante las últimas cuatro décadas en Colombia no es de dos millones, sino de 1,5 millones.

Si ese número se mira anualmente, hay una realidad: ha venido disminuyendo con los años, según el reporte: mientras en 1979 la proporción de muertes evitables por el sistema de salud del total de muertes anuales era de 28,4%, en 2019 fue del 16,4%. La senda de disminución se vio interrumpida por la pandemia: en 2020 el porcentaje subió a 24,1% y en 2021 a 29,6%.

A pesar de eso, el INS reconoce que el porcentaje de muertes evitables atribuibles al sistema de salud persiste con valores mayores al 16% de todas las muertes que ocurren en Colombia. Esto significa que, en 2021, cuando el porcentaje fue de 29,6% debido, en gran parte, a la pandemia, ocurrieron 107.422 muertes que pudieron ser evitadas por el sistema de salud.

Entre las recomendaciones que da el informe señala que “se debe mejorar el acceso y la calidad a los servicios de salud con enfoque preventivos y de promoción de la salud, cuyos efectos se verán en el mediano plazo, pero garantizando la atención curativa y paliativa de las patologías en curso de aparición o ya instauradas o diagnosticadas”.

