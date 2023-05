La OMS lanza una red mundial para detectar amenazas de enfermedades infecciosas

El covid-19 demostró lo fundamental que puede ser la genómica de patógenos en la respuesta a las amenazas pandémicas. Foto: Agencia AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este sábado una red global para ayudar a proteger a las personas de las amenazas de enfermedades infecciosas a través del poder de la genómica de patógenos.

La genómica de patógenos analiza el código genético de los virus, bacterias y otros organismos que causan enfermedades para comprender qué tan infecciosos son, qué tan mortales son y cómo se propagan entre los humanos. Con esta información, los científicos y los funcionarios de salud pública pueden identificar y rastrear enfermedades para prevenir y responder a los brotes, epidemias e incluso, pandemias.

La nueva red reunirá a expertos de todo el mundo en genómica y análisis de datos, pero además tendrá participación de gobiernos, fundaciones filantrópicas, organizaciones multilaterales, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. “Todos comparten un objetivo común: detectar y responder a las amenazas de enfermedades antes de que se conviertan en epidemias y pandemias, y optimizar la vigilancia rutinaria de enfermedades”, dijo la OMS en un comunicado.

“El objetivo de esta nueva red es ambicioso, pero también puede desempeñar un papel vital en la seguridad sanitaria: dar a todos los países acceso a la secuenciación y análisis genómicos de patógenos como parte de su sistema de salud pública”, dijo el director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Para Ghebreyesus la pandemia de covid-19 demostró que “el mundo es más fuerte cuando se une para luchar contra las amenazas compartidas para la salud”.

Pero, además, el covid-19 demostró lo fundamental que puede ser la genómica de patógenos en la respuesta a las amenazas pandémicas. “Sin la secuenciación rápida del genoma del SARS-COV-2, las vacunas no habrían sido tan efectivas o no habrían estado disponibles tan rápidamente. Las variantes nuevas y más transmisibles del virus no se habrían identificado tan rápidamente”, recuerda la OMS.

No solo en la pandemia ha sido clave. El uso de la genómica para monitorear la propagación de la resistencia a los medicamentos del VIH, por ejemplo, ha llevado a regímenes antirretrovirales que han salvado innumerables vidas. A pesar de la reciente ampliación de la capacidad genómica en los países como resultado de la pandemia, muchos todavía carecen de sistemas efectivos para recolectar y analizar muestras o utilizar esos datos para la toma de decisiones.

La idea es que el IPSN ayude a cerrar esas brechas. “Los miembros trabajarán juntos en grupos dedicados que se centrarán en desafíos específicos, con el apoyo de fondos a través de IPSN para ampliar ideas y proyectos en genómica de patógenos”, explicó la OMS que espera que al conectar países, regiones y partes interesadas más amplias, la IPSN ayude a aumentar la capacidad crítica, amplificar las voces a nivel regional y nacional y fortalecer la salud pública.