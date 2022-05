La OMS tacha de “insostenible” la política de “cero covid-19” de China

El gobierno asiático ha ordenado la cuarentena de millones de personas, especialmente en la ciudad portuaria de Shanghái, con una población de poco más de 26 millones de personas. Foto: MARK R. CRISTINO

La Organización Mundial de la Salud se ha referido este martes a la política de cuarentenas, confinamientos y rastreos que aún desarrolla China para controlar la pandemia de covid-19. En una habitual rueda de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, señaló que considera “insostenible” esa estrategia “teniendo en cuenta la evolución actual del virus y nuestras previsiones”.

“Hemos discutido sobre este tema con expertos chinos y hemos indicado que el enfoque no será sostenible. Pasar a otra estrategia será muy importante”, agregó Ghebreyesus. Desde que detectó el primera caso de covid-19, el gigante asiático ha defendido la necesidad de realizar pruebas masivas, cuarentenas y confinamientos con el objetivo de llevar a mínimo la trasmisión.

Si bien en etapas iniciales de la pandemia esta fue una estrategia que se uso en gran parte del mundo, la aparición de las variantes y la instalación de la trasmisión comunitaria del virus (que circula con tanta profusión que es imposible rastrear el origen del contagio), más el impacto económico y social hizo cambiar a decenas de naciones. Hoy China es el único gran país que la mantiene.

Puede ver: ¿Perdido con las medidas sobre coronavirus que empiezan en mayo? Acá las resumimos

El gobierno de Xi Jinping ha ordenado la cuarentena de millones de personas, especialmente en la ciudad portuaria de Shanghái, con una población de poco más de 26 millones de personas. Pese a eso, el país ha presentado en lo que va de 2022 las cifras más altas de contagio desde que comenzó la pandemia. A pesar del descontento social y del impacto económico, nada parece indicar que China vaya a dar marcha atrás.

A inicios de abril pasado presentó una queja formal a Estados Unidos después de que Washington autorizara la evacuación del personal no esencial del consulado estadounidense en Shanghái. La Casa Blanca también recomendó no viajar a Hong Kong, a la provincia de Jilin ni a Shanghái por las restricciones, “incluyendo el riesgo de que se separe a padres y niños”.

“Que Estados Unidos autorice la evacuación voluntaria de su personal en Shanghái es su propia decisión. Sin embargo, cabe destacar que las medidas de prevención epidémica tomadas por China son efectivas y científicas, y tenemos plena confianza en que Shanghái y otras localidades superen esta oleada de casos”, indicó entonces en un comunicado el portavoz de Exteriores Zhao Lijian.

Puede ver: Las Américas tendrán una comisión de alto nivel para abordar crisis de salud mental

Actualmente la recomendación de la OMS no apunta a detener la trasmisión del virus, como lo persigue la estrategia de “cero covid-19″. “Nuestro objetivo a nivel mundial no es detectar todos los casos ni detener toda la transmisión. Eso no es posible actualmente”, reconoció, citada por AFP, Maria Van Kerkhove, que supervisa la lucha contra el covid-19 en la OMS: lo que tenemos que hacer es reducir la tasa de transmisión porque el virus está circulando a un nivel de intensidad muy alto”.