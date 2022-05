¿Perdido con las medidas sobre coronavirus que empiezan en mayo? Acá las resumimos

Los y las colombianas deberán seguir usando el tapabocas en espacios cerrados como centros de salud, hogares geriátricos y transporte público. / AFP Foto: LEONARDO MUNOZ

Seguramente en las últimas semanas ha escuchado que en varios municipios del país ya no será obligatorio el uso de tapabocas, ni siquiera en espacios cerrados, y que iban a cerrar algunos puntos de vacunación, así como sucedió con el Movistar Arena, en Bogotá. Y de seguro tantos ajustes en estas medidas de bioseguridad han dejado a más de una persona confundida. Acá le damos una guía que lo ayudará a orientar.

¿Qué pasa con el uso del tapabocas en Colombia?

Desde el 1° de mayo empezó a regir la decisión para dejar el uso del tapabocas en el país. Una medida que solo podrán implementar los territorios que cumplen con el 70 % de esquemas completos de vacunación y, de este indicador, el 40 % de refuerzos. (Lea: El Gobierno se rajó en transparencia con la plata del COVID)

¿Por qué se tomó está decisión?

Según informó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, la decisión se tomó porque Colombia ha avanzado de manera eficiente en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. “Entran razones como las coberturas en vacunación contra el Covid-19, la inmunidad natural que se ha obtenido por los contagios y la baja afectación, tanto en contagios como decesos, que se registra desde hace al menos seis semanas”.

¿Qué municipios quedan libres de tapabocas en Colombia?

Como lo contamos en esta nota, para el miércoles 27 de abril, el requisito ya lo cumplían 525 municipios. Sin embargo, según anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz, el viernes 29 de abril, desde el Puesto de Mando Unificado de coronavirus, que hay distritos y departamentos tan avanzados en el plan de vacunación, que desde el 1 de mayo todos sus municipios ya podrán dejar de usar tapabocas: como Bogotá, Barranquilla, San Andrés, Quindío y Boyacá.

Entonces, ¿quiénes deben seguir usando tapabocas en Colombia?

Según Bermont, deberán seguir usando el tapabocas en espacios cerrados en los centros de salud (hospitales, clínicas, laboratorios y demás), hogares geriátricos y transporte público.

¿En los colegios también se debe usar tapabocas?

Dentro de las aulas educativas se deberá seguir usando el tapabocas, como en las escuelas, los colegios o las universidades. Una medida que irá hasta el 15 de mayo, con el objetivo de avanzar y mejorar los indicadores de vacunación, especialmente en los menores de edad. (Puede leer: Tapabocas seguirá usándose en colegios. Dudas sobre la decisión)

“Es importante precisar que esto se hará en los municipios que cumplan con la regla de 70% de esquemas completos y 40 % de refuerzos, de ese primer porcentaje”, señaló Bermont. Además, reiteró que en los recreos sí se podrán quitar el tapabocas los y las niñas.

¿Y la vacunación contra el coronavirus?

Es importante seguir incentivando la vacunación, especialmente en los adultos mayores, que son los más vulnerables ante el virus, y en los niños y niñas, en donde solo el 42% de menores de 3 a 11 años tienen dos dosis contra el coronavirus.

¿Habrá cuarta dosis de la vacunación contra el coronavirus?

Desde el 6 de mayo, el presidente Iván Duque Márquez, en compañía del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció que el Gobierno autorizó la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 para todos los mayores de 50 años.

Este refuerzo no consistirá en la misma dosis que han recibido esas personas. Se les aplicará, por el contrario, media dosis de las vacunas de Moderna o de Pfizer, que son las que usan tecnología de ARN mensajero.

¿Y el carné de vacunación?

Desde el 1 de mayo, no se exigirá carné de vacunación contra el Covid-19 para entrar a eventos masivos. “Se va a derogar el decreto 1615 de 2021, lo que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos o privados de carácter masivo”, afirmó el presidente Iván Duque el 25 de abril.

Además, añadió el mandatario, “por supuesto, también se eliminará todo lo correspondiente al carné de vacunación contra el Covid -19 para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos”.

¿Qué medidas deberán seguir los extranjeros que visiten Colombia?

A pesar de que el Gobierno recomienda ingresar con el carné de vacunación con esquema completo, a los visitantes que no lo tengan se les pedirá prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas o una prueba negativa de antígeno que no supere las 48 horas. (Lea también: El 70% de Colombia está vacunada, pero eso no se relaciona con la inmunidad de rebaño)

¿Qué recomendaciones debo seguir si tengo síntomas respiratorios?

Lo principal, dice el Ministerio de Salud, es hacer aislamiento y, de inmediato, usar el tapabocas. En caso de que los niños o niñas sean los que presenten los síntomas, lo recomendable es el aislamiento y evitar enviar a los niños y niñas al colegio si presentan síntomas respiratorios.

👩‍⚕️ 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. ⚕️🩺