La otra cara de la infertilidad: su impacto en la salud mental masculina

¿Un diagnóstico de infertilidad afecta de manera importante la salud mental de los hombres? Esa fue la pregunta que se hizo recientemente un grupo de investigadores en Estados Unidos. Y es que casi la mitad de los casos de infertilidad en el mundo involucran la infertilidad masculina. “Es necesario comprender las consecuencias de un diagnóstico de infertilidad masculina (...) para la salud mental de los hombres para garantizar que la atención clínica satisfaga sus necesidades psicológicas”, justifican los científicos.

Para comprender esas consecuencias, se realizó un análisis sistemático. Esto también es conocido como revisión sistemática y es un tipo de investigación en el cual se recopilan, evalúan y sintetizan de manera exhaustiva y estructurada “todas” las investigaciones disponibles relevantes sobre un tema.

En este caso, se incluyeron estudios publicados en una revista en inglés revisada por pares entre enero de 2000 y octubre de 2022 y que hubieran informado sobre la angustia psicológica en hombres que experimentaban infertilidad y tenían un grupo de comparación. La búsqueda en la base de datos arrojó 1.016 registros, de los cuales se eliminaron 208 duplicados y otros 842 registros adicionales porque no eran relevantes o no cumplían con los criterios de exclusión después de la revisión del título.

Después de la selección de resúmenes, se revisaron 51 artículos a texto completo. De ellos, 28 fueron excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión o proporcionar únicamente datos descriptivos. Después de un último filtro, los investigadores dejaron 23 artículos para analizar finalmente.

Los estudios incluidos informaron sobre siete aspectos diferentes del malestar psicológico: depresión, ansiedad, autoestima, calidad de vida o aspectos de la calidad de vida como la relación matrimonial o sexual, estrés relacionado con la fertilidad, malestar o bienestar psicológico general y condiciones psiquiátricas. Se realizaron en 14 países diferentes de Europa, América y Asia. En todos (excepto tres) los participantes fueron reclutados en clínicas de fertilidad, ya sea en hospitales públicos o privadas.

El porcentaje de hombres diagnosticados con infertilidad por factor masculino osciló entre el 6,3% y el 52,7%. Ocho estudios de casos y controles informaron angustia psicológica en hombres infértiles en comparación con hombres descritos como fértiles. Cuatro evaluaron la depresión y/o ansiedad, tres examinaron la calidad de vida y tres más informaron sobre malestar psicológico general y autoestima, respectivamente. Quince estudios de cohortes informaron diferencias en la angustia psicológica entre hombres con infertilidad por factor masculino y hombres en parejas con otros diagnósticos de infertilidad.

En comparación con los controles, se encontró que los hombres con infertilidad diagnosticada tenían niveles significativamente más altos de sintomatología de depresión y ansiedad. De los siete estudios de cohorte que examinaron la calidad de vida, cuatro informaron una peor calidad de vida en al menos un dominio en hombres con infertilidad masculina en comparación con otros diagnósticos de infertilidad. Esto lo evaluaron mediante la Escala de Calidad de Vida de Fertilidad. Se informó que los hombres infértiles tenían mayor paranoia, síntomas psicóticos y un desarrollo psicosocial reducido.

El estudio concluye que la infertilidad, ya sea por causas masculinas o femeninas, afecta negativamente la salud mental de los hombres. Aquellos con infertilidad de causa masculina muestran más síntomas de depresión, ansiedad, y menor autoestima en comparación con hombres considerados fértiles. Sin embargo, al comparar hombres con infertilidad masculina con aquellos en parejas con infertilidad de causa femenina, mixta o inexplicada, se observaron más similitudes que diferencias, lo que sugiere que la infertilidad, independientemente de su origen, afecta el bienestar psicológico masculino.

Aun así, la investigación tiene limitaciones, como la falta de herramientas de evaluación entre los estudios y definiciones variables de infertilidad. A pesar de estar basado en estudios en inglés, muchos se realizaron en países donde el inglés no es la lengua principal. Aunque algunas culturas pueden influir en las percepciones sobre masculinidad e infertilidad, los resultados sugieren que la angustia por infertilidad no es específica de ninguna cultura. La calidad metodológica es moderada a alta, pero tienen limitaciones como muestras pequeñas, herramientas no validadas y falta de control de factores.

Además, los estudios pueden no reflejar completamente el perfil psicológico de hombres con infertilidad. Algunas investigaciones cualitativas sugieren que los hombres pueden expresar ira, frustración, culpa o desconexión en lugar de depresión o ansiedad. Las herramientas de evaluación estándar pueden no captar estos matices, reconocen los autores. A pesar de todas estas limitaciones, los científicos creen que los hallazgos destacan la necesidad de considerar a los hombres individualmente en la atención de la infertilidad y de implementar cuidados centrados en el paciente que atiendan sus necesidades únicas.

