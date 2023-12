Nuevo choque entre el Minsalud y la Procuraduría por la UPC y la plata del sistema

Reunión en el Ministerio de Salud con EPS. /Minsalud Foto: Minsalud

En una respuesta a la procuradora delegada para los asuntos del trabajo y seguridad social, Diana Margarita Ojeda, el Ministerio de Salud defiende que no existe una insuficiencia de la UPC (la plata que gira el Estado a las EPS por la atención de cada afiliado que tengan) y reconoce que no ha girado los recursos de presupuestos máximos (el dinero con lo que se paga aquello que no está en el Plan de Beneficios en Salud, o PBS) que corresponden a noviembre y diciembre. La respuesta está fechada del 26 de diciembre y se conoce en medio de la discusión sobre cuánto aumentará la UPC para 2024.

“Las EPS han reiterado el alto riesgo en el que se encuentra el aseguramiento en salud con ocasión de la insuficiencia de la UPC asociada al aumento del gasto en salud. Son varios los estudios y análisis técnicos que las aseguradoras han dispuesto dirigidos a sustentar que los recursos asignados para el aseguramiento no son suficientes para garantizar la obertura del Plan de Beneficios en Salud de la población afiliada con un aumento exponencial en la curva de riesgo financiero”, le escribió la procuradora Ojeda al Minsalud. Después, la funcionaria agregó: “En atención a lo descrito, la Procuraduría General de la Nación le pone de presente la gravedad de sus actuaciones, con lo cual se está afectando y destruyendo el sistema”.

Sin embargo, dichas afirmaciones son negadas en la respuesta por el Minsalud. “Dichas aseveraciones carecen de sustento técnico, financiero y jurídico que demuestren el supuesto riesgo financiero en el que se encuentra el sistema de salud colombiano y, mucho menos, que esta cartera ministerial está afectando y destruyendo el sistema, lo cual no solo es falaz e irresponsable, sino que también genera un prejuzgamiento en asuntos posteriores disciplinarios. Así mismo, genera extrañeza que la Procuraduría General de la Nación haya fundamentado sus aseveraciones y requerimientos única y exclusivamente en las cifras y afirmaciones presentadas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral -ACEMI-, agremiación que representa intereses de carácter particular, y no fuentes instituciones y oficiales”, se lee en el documento.

Minsalud tacha de “errático” lo mencionado por la Procuraduría y destacada el pronunciamiento realizado por la Contraloría General hace unos días, a través del cual esa entidad señaló que los giros de la UPC se han hecho con regularidad y que no “hay riesgo de liquidez del sistema”.

En esa ocasión, el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga señaló que “no existe hoy posibilidad de que las EPS nieguen la prestación del servicio de salud, la atención de salud y la prestación de asistencia médica a todos los colombianos”. La cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo continúa en la respuesta a la Procuraduría recordando otros datos sobre, por ejemplo, el pago a la red de prestadores (que las EPS adeudan) y el incumplimiento de estas entidades en la obligación de tener reservas técnicas.

El Ministerio de Salud concluye que no hay insuficiencia de la UPC. Entre sus argumentos, dice que la frecuencia de atención (que las EPS dicen ha aumentado durante este año), en realidad, no han crecido, sino que ha regresado “a la tendencia normal que traía” tras el descenso que se vivió por la pandemia. “Esta (tendencia) no puede ser interpretada como un aumento desmedido de la frecuencia”, dice Minsalud. Respecto a las inclusiones realizadas al PBS en 2022 (que las EPS también dicen es una razón de que la plata no esté alcanzando), la cartera responde que esas inclusiones se financiaron debidamente y que hay pruebas de que hay una mejor gestión cuando el financiamiento de esas tecnologías está dentro de la UPC.

Aunque la Procuraduría le pregunta a la cartera sobre el incremento de la UPC para 2024 (un tema en discusión por estos días, como explicamos aquí), Minsalud evita dar una fecha en la que dará a conocer la cifra (si no se resuelve antes del 31 de diciembre, aumentará lo que indique la inflación). Finalmente, y respecto a los recursos de presupuestos máximos correspondientes a noviembre y diciembre, el Minsalud señala que, “se encuentra en trámite de asignación de recursos y de proyección de actos administrativos para el reconocimiento y pago por parte de la ADRES”.

EPS insisten en su preocupación

Minutos antes de que se conociera esta respuesta, los gremios de las EPS, Acemi, Gestar Salud, Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la ANDI, emitieron un comunicado sobre sus preocupaciones por la situación financiera del sector. Las EPS reiteran que no han recibido los recursos de presupuestos máximos y afirman que para la vigencia 2023 no se expidió la metodología para el pago de los presupuestos máximos, ni se ha requerido información para estimar una cifra de estos faltantes del año.

Para los gremios también es preocupante no conocer aún el pago por Unidad de Pago por capitación - UPC), que será reconocida a las EPS el próximo año. “Tampoco hay referencia al estudio de suficiencia, ni se publicó oficialmente el borrador de la resolución que determina la prima y sus ajustadores de riesgo para comentarios, como ha ocurrido regularmente durante los últimos 20 años”, agregan las empresas.

Además, para las EPS son preocupantes los rumores que señalan que el ajuste de la prima estaría incluso por debajo de la inflación causada. “De ser así, el próximo año, Colombia podría enfrentar una profunda crisis de atención sanitaria, sin precedentes en los últimos años”.

