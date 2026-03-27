Publicidad

Home

Salud

La Supersalud ha sido objeto de más de 23 millones de ciberataques en el último mes

La Superintendencia de Salud informó que se están adelantando las verificaciones necesarias para determinar la veracidad y el alcance de los datos expuestos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Salud
27 de marzo de 2026 - 08:01 p. m.
En medio de este proceso, la Supersalud emitió un parte de tranquilidad a la ciudadanía indicando que la operación administrativa y la capacidad de supervisión de esta Superintendencia Nacional de Salud se mantienen estables y protegidas.
En medio de este proceso, la Supersalud emitió un parte de tranquilidad a la ciudadanía indicando que la operación administrativa y la capacidad de supervisión de esta Superintendencia Nacional de Salud se mantienen estables y protegidas.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Superintendencia de Salud se pronunció, este viernes 27 de marzo, sobre versiones que apuntaban a una presunta vulneración de sus sistemas de información y de datos de la entidad a través de ataques cibernéticos.

Según informó la entidad, la superintendencia viene siendo objeto de un “ataque sistemático por parte de ciberdelincuentes durante los últimos días”. En total, durante el último mes, los equipos de la Supersalud han detectado más de 23 millones de ciberataques.

Podría interesarle: El debate sobre muerte digna en salud mental sigue marcado por estigmas.

Vale señalar que en los últimos días se han conocido versiones de una supuesta filtración en foros de ciberdelincuencia de datos de la Supersalud. Por ejemplo, de acuerdo con la cuenta @DarkWebInformer, se estarían ofreciendo registros con un tamaño total de dos terabytes.

Según estas versiones, la información abarca desde historiales de pacientes, reclamaciones sanitarias y sistemas internos, incluyendo números PQR e identificadores internos de registros, nombres completos de los pacientes, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, dirección completa y, entre otros, tipo de régimen.

De esta manera, la Supersalud confirmó que “se tuvo conocimiento de la afectación sobre la plataforma tecnológica de la entidad, frente a lo cual nuestro equipo interno de trabajo activó los protocolos de contingencia y defensa. Actualmente, trabajamos de manera coordinada con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia para realizar el análisis concerniente al caso y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad”, sostuvo la Supersalud, a través de un comunicado.

En este contexto, la entidad informó que se están adelantando las verificaciones necesarias para determinar la veracidad y el alcance de los datos expuestos.

En medio de este proceso, la Supersalud emitió un parte de tranquilidad a la ciudadanía indicando que la operación administrativa y la capacidad de supervisión de esta Superintendencia Nacional de Salud se mantienen estables y protegidas.

“La Superintendencia Nacional de Salud rechaza cualquier intento de extorsión o manipulación de información pública y privada, motivo por el cual adelantará todas las acciones legales correspondientes a través de las entidades competentes para identificar y judicializar a los responsables de estos actos delictivos”, informó la entidad, a través de un comunicado.

Lo invitamos a leer: Billonarios embargos a EPS llevan a Supersalud a pedir acciones a Fiscalía y Procuraduría.

Por su parte, se hizo también un llamado a la ciudadanía a consultar sobre temas relacionados con la entidad a través de canales oficiales, en los que se informará sobre la situación de los sistemas de información de la entidad.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

ciberataques

Supersalud

Salud en Colombia

Ciberseguridad

Superintendencia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.