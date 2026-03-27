La Supersalud ha sido objeto de más de 23 millones de ciberataques en el último mes

En medio de este proceso, la Supersalud emitió un parte de tranquilidad a la ciudadanía indicando que la operación administrativa y la capacidad de supervisión de esta Superintendencia Nacional de Salud se mantienen estables y protegidas.

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La Superintendencia de Salud se pronunció, este viernes 27 de marzo, sobre versiones que apuntaban a una presunta vulneración de sus sistemas de información y de datos de la entidad a través de ataques cibernéticos.

Según informó la entidad, la superintendencia viene siendo objeto de un “ataque sistemático por parte de ciberdelincuentes durante los últimos días”. En total, durante el último mes, los equipos de la Supersalud han detectado más de 23 millones de ciberataques.

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Vale señalar que en los últimos días se han conocido versiones de una supuesta filtración en foros de ciberdelincuencia de datos de la Supersalud. Por ejemplo, de acuerdo con la cuenta @DarkWebInformer, se estarían ofreciendo registros con un tamaño total de dos terabytes.

Según estas versiones, la información abarca desde historiales de pacientes, reclamaciones sanitarias y sistemas internos, incluyendo números PQR e identificadores internos de registros, nombres completos de los pacientes, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, dirección completa y, entre otros, tipo de régimen.

2.Integridad de la Información: Se están adelantando las verificaciones técnicas necesarias para determinar la veracidad y el alcance de los datos expuestos. Queremos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía: la operación administrativa y la capacidad de supervisión de esta… — Supersalud (@Supersalud) March 27, 2026

De esta manera, la Supersalud confirmó que “se tuvo conocimiento de la afectación sobre la plataforma tecnológica de la entidad, frente a lo cual nuestro equipo interno de trabajo activó los protocolos de contingencia y defensa. Actualmente, trabajamos de manera coordinada con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia para realizar el análisis concerniente al caso y asegurar la infraestructura tecnológica de la entidad”, sostuvo la Supersalud, a través de un comunicado.

En este contexto, la entidad informó que se están adelantando las verificaciones necesarias para determinar la veracidad y el alcance de los datos expuestos.

En medio de este proceso, la Supersalud emitió un parte de tranquilidad a la ciudadanía indicando que la operación administrativa y la capacidad de supervisión de esta Superintendencia Nacional de Salud se mantienen estables y protegidas.

“La Superintendencia Nacional de Salud rechaza cualquier intento de extorsión o manipulación de información pública y privada, motivo por el cual adelantará todas las acciones legales correspondientes a través de las entidades competentes para identificar y judicializar a los responsables de estos actos delictivos”, informó la entidad, a través de un comunicado.

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Por su parte, se hizo también un llamado a la ciudadanía a consultar sobre temas relacionados con la entidad a través de canales oficiales, en los que se informará sobre la situación de los sistemas de información de la entidad.

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