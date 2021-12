La vacuna de Novavax contra el COVID-19, otra que muestra datos positivos

El ensayo se realizó en Estados Unidos y México entre el 27 de diciembre de 2020 y el 18 de febrero de 2021, dando seguimiento hasta el 19 de abril de 2021. Foto: JUSTIN TALLIS

La revista médica The New England Journal of Medicine publicó este 15 de diciembre los resultados de un ensayo de Fase 3 sobre la eficacia y seguridad de NVX-CoV2373, una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Novavax. El estudio, en el que participaron más de 30.000 adultos mayores de 18 años, arrojó una eficacia del 90,4% frente a la infección y una de 100% para proteger contra la enfermedad moderada o grave. La vacuna, según el mismo estudio, es segura.

El ensayo se realizó en Estados Unidos y México entre el 27 de diciembre de 2020 y el 18 de febrero de 2021, dando seguimiento hasta el 19 de abril de 2021. Durante esas fechas las variantes virales predominantes detectadas en los Estados Unidos y México eran alfa, beta, gamma, épsilon y iota. La edad media de los participantes en el ensayo fue de 47 años y el 11,8% de ellos tenían 65 años o más.

Los participantes fueron asignados al azar en una proporción de 2: 1 para recibir dos dosis de NVX-CoV2373 o placebo con 21 días de diferencia. Durante un período de 3 meses, se detectaron 77 casos de COVID-19: 14 entre los que recibieron la vacuna y 63 entre los que recibieron el placebo, lo que estima la mencionada eficacia de 90,4%. Se produjeron diez casos moderados y cuatro graves, todos en receptores de placebo, lo que sustenta la eficacia del 100% para proteger de esos estados de la enfermedad.

NVX-CoV2373 (Novavax) es una vacuna de proteína recombinante con la proteína de pico del virus SARS-CoV-2 cultivada en células de polilla. “La vacuna, que es estable a temperaturas refrigeradas (de 2 a 8 ° C), puede ayudar a abordar la pandemia en constante evolución y la escasez mundial simultánea de vacunas”, dice el estudio. El biológico tiene una eficacia contra cualquier variante de preocupación o interés del 92,6%.

Sin embargo, para el momento en el que se desarrolló el estudio la variante delta de interés no se había establecido ampliamente en los Estados Unidos o México, por lo que no se acumularon casos en los participantes y no es posible, con los datos recogidos, establecer la eficacia de la vacuna contra delta y otras variantes más nuevas como ómicron.

Los resultados llegan justo en el día en que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció que el próximo lunes 20 de diciembre sus expertos en medicamentos de uso humano mantendrán una reunión extraordinaria para decidir sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de la vacuna de Novavax.

En una breve nota, la agencia subrayó que su comité de medicamentos humanos (CHMP) celebrará una reunión extraordinaria para revisar la solicitud para el uso en la Unión Europea (UE) de la vacuna Novavax, y podría comunicar ese mismo día el resultado de la “discusión científica” que mantengan sus expertos.