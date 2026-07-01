La zona gris de la salud: millones ya no son clasificados como pobres, pero tampoco cotizan

Según estimaciones de Proesa basadas en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, cerca del 16,3 % de los hogares afiliados al régimen subsidiado en 2025 hacía parte del 40 % de los hogares con mayores ingresos del país. EFE/ Isaac Fontana Foto: EFE - Isaac Fontana

En un sistema de salud con problemas financieros, la búsqueda de nuevas fuentes de recursos se ha convertido en uno de los principales debates del sector y en una de las preguntas que tendrá que resolver el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Algunas propuestas apuntan a que los empresarios...