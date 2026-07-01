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La zona gris de la salud: millones ya no son clasificados como pobres, pero tampoco cotizan

La pobreza ha disminuido durante los últimos años, pero el régimen subsidiado sigue creciendo. La discusión sobre si millones de colombianos deberían permanecer en ese régimen ha vuelto a surgir en medio de la crisis financiera del sistema de salud.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
02 de julio de 2026 - 01:17 a. m.
Según estimaciones de Proesa basadas en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, cerca del 16,3 % de los hogares afiliados al régimen subsidiado en 2025 hacía parte del 40 % de los hogares con mayores ingresos del país. EFE/ Isaac Fontana
Según estimaciones de Proesa basadas en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, cerca del 16,3 % de los hogares afiliados al régimen subsidiado en 2025 hacía parte del 40 % de los hogares con mayores ingresos del país. EFE/ Isaac Fontana
Foto: EFE - Isaac Fontana

En un sistema de salud con problemas financieros, la búsqueda de nuevas fuentes de recursos se ha convertido en uno de los principales debates del sector y en una de las preguntas que tendrá que resolver el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Algunas propuestas apuntan a que los empresarios...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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