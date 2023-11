Las bebidas azucaradas que desde hoy empiezan a tener impuesto

Para las bebidas que tengan menos de 6 gramos por cada 100 mililitros, la cifra del impuesto es $0 y desde 2025 este (de $0) aplicará únicamente para bebidas de menos de 5 gramos. Foto: Pixabay

Desde hoy empezarán a tener un impuesto varias bebidas azucaradas. Esta decisión tomada por la Corte Constitucional tiene un objetivo claro y es que entre más aumente el precio de estas bebidas, más se desincentiva su consumo, por lo que el porcentaje de azúcar que ingiera la población puede reducirse. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este tipo de impuestos ayudan a reducir la prevalencia de la diabetes tipo 2, la obesidad y la caries dental.

Las bebidas azucaradas sobre las que se cobrará el impuesto son: gaseosas y carbonatadas; a base de malta; tipo té y café; a base frutas; refrescos, zumos y néctares de fruta; energizantes; deportivas; refrescos; aguas saborizadas y mezclas en polvo.

El impuesto será gradual y no aplicará para todas las bebidas azucaradas. Este año, las bebidas que tengan 6 o más gramos (gr) de azúcar tendrán un gravamen de $18 por cada 100 mililitros (ml); el próximo año será de $28 y en 2025 de $38. Para las bebidas que tengan 10 gramos o más de azúcar, el impuesto será de $35 por cada 100 mililitros, en 2024, de $55, y en 2025, de $65.

Aunque los porcentajes irán aumentando progresivamente, un informe de la OMS, “Fiscal policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases (NCDs)”, señala que un aumento del 20% del precio de venta de estos productos podría generar una reducción proporcional de su consumo.

En cuanto a las bebidas que tengan menos de 6 gramos por cada 100 mililitros, la cifra del impuesto es $0 y desde 2025 este (de $0) aplicará únicamente para bebidas de menos de 5 gramos.

La Corte Constitucional explicó que aunque la medida puede generar “un impacto desde la perspectiva del libre mercado -en tanto eleva el precio de las bebidas azucaradas ultraprocesadas y desestimula su compra por parte del consumidor-, resultaba claro que la limitación se aprecia razonable y proporcionada a la luz de la realización del interés público” para no afectar la salud del colectivo.

