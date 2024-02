“Las cifras están muy lejos de coincidir”: EPS responden al informe de la Contraloría

Foto: María Camila Sánchez

Acemi, el gremió que reúne a las EPS más importantes del régimen contributivo, reaccionó en las horas de la noche al informe sobre las finanzas de las EPS que reveló la Contraloría. “Con enorme preocupación evidenciamos una inmensa diferencia entre las cifras oficiales presentadas hace pocos meses por la Superintendencia de Salud y las que muestra el informe de la Contraloría. Desde nuestra perspectiva, las cifras están muy lejos de coincidir con los estados financieros oficiales de las EPS y comunican una imagen deformada del estado del sistema”, se puede leer en un comunicado publicado la noche de este lunes.

Según la Contraloría, la deuda total de las 26 EPS con las IPS y con los proveedores de medicamentos y tecnologías en salud alcanza la suma de $11.3 billones. El informe, sin embargo, no se queda allí y toca otro tema espinoso: las llamadas reservas técnicas, una condición financiera que deben cumplir. El problema es que, según la Contraloría, muchas no están cumpliendo con eso. Para 21 EPS, del pasivo de Reservas Técnicas de $13,7 billones, solo están respaldados $1.3 billones en inversiones (bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), lo que evidencia que falta una suma de $12.4 billones.

Acemi señala que es sabido públicamente que la mayoría de las EPS colombianas no cumplen con las reservas técnicas. Como explicamos en esta nota (y en esta), el hecho de que las reservas técnicas no se cumplan no es una novedad y es algo que es aceptado incluso por las EPS. El problema, como reitera nuevamente Acemi, son las razones detrás de eso. “Los recursos que se giran para la atención a pacientes (lo que se denomina técnicamente UPC) son insuficientes, lo que sumado a la demora en los giros, desfinancia progresivamente el sistema”, dice el comunicado público.

Para tener una base de información “objetiva y ajustada a la realidad del estado del sector que sirva como insumo para el debate público para fortalecer el sistema”, Acemi propone constituir una mesa técnica de trabajo para unificar las cifras. “Esta es una obligación ética con los colombianos y una necesidad apremiante en un momento en el que se tomarán decisiones críticas sobre el futuro del sector”.

Finalmente, Acemi hace llamada a la calma y responsabilidad. “Si bien es cierto que el sector atraviesa por un momento de dificultades, también lo es que hoy las EPS siguen atendiendo a millones de colombianos y gestionando su salud. La incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan el sistema y generan zozobra en un momento que exige sensatez, tranquilidad y rigurosidad”, señaló Ana María Vesga, presidenta de Acemi.

