Las EPS se pronuncian sobre el caso de Sanitas y Cruz Verde

Ayer Droguerías y Farmacias Cruz Verde, que dispensa los medicamentos a los usuarios de Sanitas EPS, informó en un comunicado que a partir del 15 de noviembre no podrán seguir suministrando medicamentos, insumos y tecnologías que no están en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) de carácter ambulatorio a los afiliados de esa Entidad, pues la EPS les debe cerca de 400.000 millones de pesos.

El dinero para que las EPS cubran los medicamentos no PBS son girados desde el Gobierno y, según afirmó el ministro de Salud esta mañana, están al día con todos los pagos que se le deben hacer a Sanitas. Sin embargo, el presidente de Sanitas afirmó unas horas después que la deuda de cerca de $400 mil millones que tiene con Cruz Verde se ha ido acumulando desde hace tres años y ha sido imposible pagarla toda porque aseguran que el gobierno no ha girado lo suficiente para lo que corresponde a los medicamentos no PBS.

Ahora, por medio de un comunicado de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), las EPS afirman que “los recursos que garantizan la entrega de los medicamentos no PBS son responsabilidad exclusiva del Gobierno”. De acuerdo con las EPS, esta crisis entre Cruz Verde y Sanitas es de un problema estructural que “hemos advertido desde hace meses y que debe ser atendido con diligencia y oportunidad por el Gobierno Nacional”.

Aseguran que los giros destinados para los medicamentos no PBS por parte del gobierno no están al día. “Los pagos de julio, agosto y septiembre de 2023 recién fueron girados en octubre, afectando el flujo de pagos de las EPS a los gestores farmacéuticos. El giro de octubre no ha sido recibido por todas las EPS. No hay confirmación de fuente de recursos para pago de los meses de noviembre y diciembre de 2023″.

Por otro lado, en el comunicado señalan que el Ministerio de Salud tampoco ha pagado los ajustes de los presupuestos máximos de 2022, que ascienden a 1,67 billones. Y solicitan al Gobierno que atienda los llamados a revisar los problemas presupuestales del sistema de salud.

