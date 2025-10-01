¿Líos con los medicamentos? El Minsalud se defiende de lo dicho por la C. Constitucional

El ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace unos días, la Corte Constitucional publicó un auto en el que detalla que encontró serias falencias en el acceso a medicamentos en Colombia.

En el documento, presentado por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760, el alto tribunal enumera varios de los problemas que se están presentado. Entre ellos, una deuda entre los actores del sistema de salud, que imposibilita que se dispensen de forma adecuada las medicinas que están incluidas en el Plan de Beneficios.

(Lea El Espectador le explica qué es lo que pasa con la Nueva EPS)

La Sala Especial de Seguimiento también indicó que entre enero de 2022 y julio de 2025 han incrementado las tutelas interpuestas por pacientes que no están recibiendo sus medicamentos o los están recibiendo de manera incompleta.

Aunque asegura que, por el momento, no se puede hablar de un “desabastecimiento” de medicinas en el país, sí existen problemas en la dispensación de 174 fármacos, “impactando principalmente a los pacientes con patologías graves, como enfermedades raras o huérfanas, varios tipos de cáncer, epilepsias, diabetes, VIH, convulsiones, condiciones oculares, métodos anticonceptivos, problemas hormonales de crecimiento y antibióticos”.

Frente a este pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, acaba de pronunciarse en un comunicado. En él señala que “en el país no hay desabastecimiento general de medicamentos y que, junto con la industria y actores del sistema, adelanta acciones para superar las dificultades puntuales en su distribución”.

La cartera indica que han estado realizado varias acciones como:

● La compra centralizada para enfermedades huérfanas.

● La distribución de 819.346 frascos de dolutegravir para VIH.

● El apoyo a proyectos de desarrollo de medicamentos estratégicos.

● El impulso a la producción nacional de biológicos contra el cáncer.

● La emisión de la Resolución 1809 de 2025 para reforzar la vigilancia farmacéutica.

● La creación de un tablero de consulta pública con información actualizada, a agosto de 2025, sobre los reportes de EPS y gestores farmacéuticos. Está disponible en este enlace.

Así mismo, de acuerdo con la información del Invima, ya han ido despejando los 26.049 trámites pendientes que había en noviembre de 2023. Indica que “ya se resolvieron 23.229 dentro del plan urgente de abastecimiento (corte al 23 de septiembre de 2025)”.

Priorizaron, añade el Minsalud, “trámites de medicamentos en desabastecimiento o en riesgo de estarlo, agilizando casos urgentes como visitas de planta, autorizaciones de importación y cambios de fabricantes para garantizar su disponibilidad”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺