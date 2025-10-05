¿Llevar el celular al baño es una buena idea? Mejor, piénselo dos veces

Además de las bacterias, usar el celular en el baño puede no ser tan buena idea para su salud. Foto: ERIC HELGAS - The New York Times

Para muchos, las pausas para ir al baño se convierten en pausas para estar frente a una pantalla. Enviamos mensajes de texto a nuestros amigos, leemos las noticias y navegamos por las redes sociales. Pero los médicos advierten de que este hábito puede no ser inocuo.

En un estudio publicado a principios de este mes, por ejemplo, los investigadores encuestaron a 125 pacientes de colonoscopia del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston sobre sus hábitos en el baño. Dos tercios dijeron que habían utilizado un teléfono inteligente en el inodoro al menos una vez, y la mayoría dijo que lo había hecho al menos una vez a la semana. Los usuarios de celulares también tenían un riesgo un 46 por ciento mayor de padecer hemorroides, es decir, inflamación e hinchazón de los tejidos y vasos sanguíneos de la parte inferior del recto y el ano.

Según Trisha Pasricha, gastroenteróloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess y coautora del estudio: “El siguiente Reel, el siguiente TikTok empieza a reproducirse automáticamente”, lo que hace que la gente se quede demasiado tiempo en el retrete, y se ejerce una presión prolongada sobre los tejidos rectales. (Pasricha también ha escrito para el Times en el pasado).

Aunque apenas se han realizado otras investigaciones sobre el tema, los médicos afirman que las hemorroides pueden no ser el único motivo para pensárselo dos veces antes de llevar el teléfono al retrete. Esto es lo que sabemos.

Posibles riesgos para la salud

En comparación con quienes dijeron que nunca habían usado un celular en el retrete, los investigadores descubrieron que los usuarios de teléfonos inteligentes eran mucho más propensos a tomarse más de 5 minutos para ir al baño.

Permanecer 5 minutos o más en el retrete con regularidad puede dañar las venas y los músculos pélvicos, dijo Pasricha. “La taza del váter es solo un agujero abierto, y no hay nada que te sostenga. No hay contrapresión”, dijo.

El tejido conjuntivo que sostiene los vasos sanguíneos rectales puede debilitarse con el tiempo y ocasionar que se abulten y se congestionen, añadió Pasricha.

No hay muchas investigaciones sobre la relación entre la hora de ir al baño y el estreñimiento, y el nuevo estudio no encontró una relación entre ambos. Pero es lógico pensar que sentarse en el váter encorvado sobre el teléfono también podría hacer más probable el estreñimiento, aseguró Eamonn Quigley, presidente de gastroenterología del Houston Methodist.

Cuando estás encorvado, cambias lo que los expertos denominan ángulo anorrectal, o ángulo en el que el recto se une al ano. Esto hace que el conducto sea más estrecho y se dificulte el paso de las heces, explicó Quigley.

Estar mucho tiempo sentado en la taza —especialmente si estás haciendo fuerza— también puede aumentar la probabilidad de un prolapso rectal, que se produce cuando el recto (la parte inferior del intestino grueso) se colapsa y sobresale por el ano, explicó Lynn O’Connor, jefa de la división de cirugía de colon y recto del Centro Médico Mercy y del Hospital St. Joseph de Nueva York. El prolapso rectal es poco frecuente y afecta a una de cada 400 personas, en su mayoría mujeres, dijo, y el esfuerzo al ir al baño puede hacerlo más probable.

“Es algo que de verdad no quieres tener”, añadió O’Connor, ya que puede requerir intervención quirúrgica.

Llevar el teléfono al baño también puede ser antihigiénico, dijeron los expertos. La materia fecal —y las bacterias que contiene— puede llegar a tus manos al limpiarte, y puedes transferirla a tu teléfono. Tirar de la cadena con la tapa abierta también puede hacer que la materia fecal se pulverice en el aire y caiga en el teléfono, dijo O’Connor.

Incluso si te lavas las manos, tendrás bacterias en ellas en cuanto vuelvas a tocar el teléfono, afirmó.

No está claro hasta qué punto es probable que este tipo de contaminación provoque enfermedades —todavía no hay estudios que relacionen los celulares con brotes de enfermedades infecciosas—, pero en cualquier caso, “es asqueroso”, dijo Pasricha.

Mantenerse a salvo

A pesar de sus hallazgos, Pasricha dijo que no quiere que nadie piense que no debe llevar nunca el teléfono al cuarto de baño.

Si mirar el teléfono te ayuda a relajarte, puede facilitar la evacuación intestinal, advirtió. Pero es mejor sentarse derecho en lugar de encogerse sobre el teléfono, aconsejó Quigley. O utiliza un taburete de váter, como el “Squatty Potty”, para ayudar a alinear el cuerpo y facilitar la defecación, dijo.

Pasricha recomendó seguir lo que ella llamó la “regla de los 5 minutos”: lo ideal es evitar sentarse en el asiento abierto del váter durante más de 5 minutos seguidos. Si pasan regularmente 5 minutos y no has podido ir o haces esfuerzos, quizá debas consultar a un gastroenterólogo, dijo Pasricha. Entre otras cosas, puede que tus heces sean demasiado duras o que tengas estreñimiento, aseguró.

Y una vez que hayas hecho tus necesidades, párate del retrete, dijo Pasricha, o al menos vístete y cierra la tapa si quieres sentarte y seguir navegando.

“Súbete los pantalones, baja la tapa del váter y termina tu TikTok”, señaló.

