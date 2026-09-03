¿Lo afectó el terremoto? Este viernes explican cómo pedir indemnización por incapacidad

Imagen de Pereira, tras el terremoto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El sismo del 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar y liberó tanta energía como 125 bombas como la que cayó en Hiroshima en 1945, ha dejado, hasta el momento, un saldo de 331 personas fallecidas.

Además, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejó 4.519 personas heridas y 36.336 viviendas destruidas.

Muchas de estas personas podrán reclamar indemnizaciones por muerte, por gastos funerarios o por incapacidad permanente. Así lo había hecho saber la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), encargada de manejar el dinero del sistema de salud.

Según había dicho el 12 de agosto, las víctimas podrán recibir hasta 750 salarios diarios mínimos legales vigentes (cada salario mínimo vigente equivale a COP 58.300).

La ADRES había dicho que realizaría dos tipos de reconocimientos a las víctimas de este tipo de eventos. Por un lado, el pago de indemnizaciones y gastos funerarios para las víctimas mortales de catástrofes y/o eventos naturales, así como aquellas con incapacidad permanente. En estos casos, los pagos se efectúan con una certificación previa expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el lugar de los hechos.

Por otro lado, la entidad realizaría pagos de servicios de salud prestados a las víctimas de estas situaciones, es decir, urgencias, cirugías, hospitalización, rehabilitación para los afectados y traslado al centro médico asistencial.

Los familiares de las víctimas pueden radicar su solicitud según los requisitos establecidos, a través de esta plataforma, disponible las 24 horas.

Sin embargo, para resolver las dudas de todas aquellas personas que tienen derecho a una indemnización, la ADRES realizará una jornada virtual este viernes 4 de septiembre.

“Durante la actividad, la entidad explicará quiénes pueden acceder a este reconocimiento económico, cuáles son los requisitos y cómo realizar correctamente el trámite”, señala la ADRES en un comunicado.

La transmisión empezará a las 10 a.m. y se podrá ver en este enlace.

Nuevos datos sobre el sismo

Hace un par de días el Servicio Geológico Colombiano reveló nuevos datos sobre el sismo del 10 de agosto. Según la entidad, lo que ocurrió, “generó una dinámica sísmica compleja en el subsuelo”.

A lo que se refiere es a que sus investigadores detectaron dos diferencias claves en los 1.340 sismos que se han presentado desde ese 10 de agosto hasta el 31 de agosto y que han tenido magnitudes que han oscilado entre 0,6 y 4,8.

El SGC divide esos sismos en dos grupos. El grupo 1 está compuesto por más de 260 sismos concentrados alrededor de San José del Palmar, con profundidades entre 70 y 105 km.

“Por su ubicación y la disminución progresiva de su frecuencia y magnitud, corresponden a réplicas del sismo del 10 de agosto”, aclara el SGC.

En el grupo 2 identificaron más de 900 sismos concentrados, principalmente, “en Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, con profundidades entre 30 y 60 km”.

Es un comportamiento que es compatible con lo que los científicos denominan un “enjambre sísmico”.

Las razones por las que los clasificaron en esa categoría es porque, primero, “están a una profundidad y ubicación diferente del evento de magnitud 7,4″. Segundo, porque están “confinados en una región, presentando una actividad mayor a la observada en años anteriores”.

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