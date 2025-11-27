Logran multimillonario acuerdo para reducir el precio de la vacuna contra la malaria

El precio de la vacuna se reducirá a 2,99 dólares por dosis. Foto: EFE - LEGNAN KOULA

El Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) y Gavi, la Alianza para las Vacunas, anunciaron un multimillonario acuerdo para reducir sustancialmente el costo de la vacuna contra la malaria R21/Matrix-M™. El convenio, informó la ONU, permitirá ahorrar hasta USD 90 millones, lo cual es suficiente para adquirir USD 30 millones de dosis adicionales. El precio de la vacuna se reducirá a 2,99 dólares por dosis, un importe que entraría en vigor dentro de un año.

El acuerdo, en suma, aumentará el acceso a esta inmunización en países con alta incidencia de la enfermedad, y se estima que se podrían proteger a casi siete millones de niños y niñas más para 2030, contribuyendo a la meta de la Alianza de vacunar contra la malaria a 50 millones de niños para 2030.

El anuncio, dijo An Vermeersch, directora de programas y mercados de vacunas de Gavi, es ejemplo de cómo “aprovechar el financiamiento innovador y las alianzas para moldear los mercados de vacunas y garantizar el acceso a productos asequibles, salvando vidas y generando beneficios económicos para los países”.

El panorama de la malaria en África y el mundo

“Cada minuto un niño muere a causa de la malaria, una cifra devastadora que se traduce en casi medio millón de vidas infantiles perdidas cada año”, alertó Leila Pakkala, directora de la División de Suministros de Unicef. En 2023 se registraron 263 millones de casos de malaria, 11 millones más que el año anterior, y un total de 597.000 muertes en el mundo. En África se presentó el 95 % de estas muertes, principalmente de menores de cinco años, pues allí sigue siendo limitado el acceso a medidas básicas de prevención y tratamiento.

Vermeersch, de Gavi, subrayó que la demanda de la vacuna contra la malaria, que es una de las principales causas de mortalidad infantil en África, “no tiene precedentes”. Además, ante la disminución del financiamiento a la ayuda internacional, Pakkala afirmó que la agencia de la ONU continuará trabajando para garantizar vacunas suficientes al menor precio posible.

Hasta ahora, más de 40 millones de dosis se han distribuido a través del programa de vacunación de Gavi, “integrándose en los esquemas rutinarios de inmunización en 24 países africanos que concentran más del 70% de la carga mundial de la enfermedad”.

Por su parte, Unicef, que es el mayor comprador de vacunas del mundo, con cerca de 3000 millones de dosis distribuidas cada año, negocia con fabricantes estratégicos con el fin de asegurar precios favorables y mercados saludables. El objetivo de este nuevo acuerdo es fortalecer un mercado sostenible y competitivo para las vacunas contra la malaria, “un paso clave para reducir el peso de una de las enfermedades más letales para la infancia”.

