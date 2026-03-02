Los líos que enredan a exinterventores de Savia y SOS EPS, investigados por Procuraduría

La Procuraduría inició una intervención en contra de seis exinterventores y los dos interventores actuales de las EPS SOS y Savia Salud. Foto: Colprensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría anunció durante la tarde de este lunes, 2 de enero, la apertura de una investigación a seis exinterventores de las EPS Savia Salud y SOS, además de la sanción provisional de los interventores actuales, que estarán apartados del cargo por tres meses.

Las motivaciones de la Procuraduría para iniciar la investigación y sancionar a los actuales, de acuerdo con los autos publicados, son el posible incumplimiento de las funciones designadas como agentes interventores de esas EPS.

De acuerdo con la entidad, ese incumplimiento derivó en “el deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados de la entidad y el incremento de las PQRS, acciones de tutela e incidentes de desacato durante el desarrollo de la intervención forzosa administrativa”.

Frente a esto, es importante recordar que la EPS Savia Salud se encuentra intervenida por el Gobierno nacional desde junio de 2023 y es la aseguradora con más afiliados del régimen subsidiado en Antioquia. Por su parte, SOS está bajo la misma medida de intervención forzosa desde abril de 2024.

En ambos casos, la Superintendencia Nacional de Salud tomó la decisión de intervenir a las EPS por presentar problemas en algunos de sus indicadores financieros, así como en la prestación de servicios de salud a los usuarios.

Desde el momento de la intervención, ambas EPS han tenido varios interventores nombrados por la Supersalud. A finales de enero, el presidente Gustavo Petro aseguró que varios de los interventores que se nombraron durante su Gobierno habrían tenido malos manejos financieros al frente de las EPS.

En el caso de Savia Salud, la investigación se abrió en contra de Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso y Luis Óscar Gálvez Mateus, que fueron agentes interventores de la EPS en diferentes momentos desde 2023.

Mientras tanto, en la EPS SOS la investigación es en contra de los exinterventores Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Sergio Andrés Gil Celis. Estos estuvieron al frente de la EPS desde su intervención en 2024.

Los nombramientos de varios de estos interventores, o su ratificación en ese cargo, se dieron durante el paso de Luis Carlos Leal como superintendente de Salud. En enero, el presidente Petro acusó a Leal de haber recibido hojas de vida y nombrado como interventores a personas que “fueron a hacer negocios”.

Como explicamos en este artículo, el paso de Leal por la Supersalud fue de apenas ocho meses y, bajo su mando, la entidad nombró a cinco interventores nuevos y mantuvo a dos en su cargo.

Por ejemplo, Leal ratificó a Edwin Carlos Rodríguez Villamizar al frente de la EPS Savia Salud, pero este había sido nombrado inicialmente por Ulahy Beltrán López.

En el caso de la EPS SOS, Leal nombró a Carlos Marino Escobar tras anunciar la intervención a la EPS. A su llegada, Marino removió la junta directiva y la gerencia de la entidad.

Frente a las acusaciones del presidente Petro, Leal respondió en su momento que había sido “engañado” para nombrar a varios de los interventores que nombró durante su gestión y aseguró que las hojas de vida de estos habían llegado a él a través de Laura Sarabia, entonces mano derecha del presidente.

En su respuesta, Leal también recordó que, antes de salir de la Supersalud, interpuso una denuncia en la Fiscalía por presuntas irregularidades en cuatro EPS: Coosalud, SOS, Asmet Salud y Emssanar. Hoy, los exinterventores y el actual interventor de SOS son investigados por la Procuraduría.

Los detalles de la investigación que abrió la Procuraduría

La decisión de la Procuraduría, aunque se encuentra separada en dos autos, uno para cada EPS, tiene motivos similares. Ambas parten de informes realizados por el Ministerio Público tras hacer una visita a Savia Salud y a SOS.

En ambos informes se detalla lo que para la Procuraduría es un deterioro en algunos de los indicadores que llevaron a la Supersalus a tomar la decisión de intervenir a las EPS. Con la medida de intervención forzosa administrativa se busca, justamente, revertir esos indicadores que llevan a tomar la decisión.

Por ejemplo, la Procuraduría muestra que en la EPS SOS se ha presentado un incremento sostenido de quejas por parte de los usuarios por fallas en la prestación de servicios. Pasó de recibir 66.000 quejas en 2023, a más de 114.000 en 2025, la mayoría relacionadas con atención integral en salud.

Por su parte, en el caso de Savia Salud se detallan importantes deterioros financieros en indicadores claves, como las pérdidas patrimoniales, que incrementaron desde la intervención, así como la pérdida de activos. Con base en estos indicadores se mide la sostenibilidad y la capacidad financiera de las EPS para prestar los servicios de salud.

Debido a estos problemas, la Procuraduría decidió abrir la investigación disciplinaria en contra de los funcionarios exinterventores y sancionar a los interventores actuales. En el caso de estos últimos, deberán apartarse de su cargo y no podrán recibir salario durante los tres meses de sanción.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺