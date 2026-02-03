Los líos que rodean la construcción de 25 Centros de Atención Primaria en La Guajira

La cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo respondió a las denuncias presentadas por la representante Catherine Juvinao, confirmando que se solicitó la liquidación del contrato por incumplimientos. Foto: Minsalud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ayer, la representante a la Cámara Catherine Juvinao dio a conocer una denuncia por retrasos y obras inconclusas relacionadas con los 25 Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que fueron contratados por el Ministerio de Salud en abril de 2024.

El contrato, que contó con una inversión de más de COP 82.000 millones, se hizo por medio de un convenio interadministrativo con otra entidad pública: ENTerritorio. Esta sería la encargada de estructurar la contratación de esos centros de atención.

Los CAPS han sido centrales en la restructuración que el Gobierno Petro ha buscado hacer al sistema de salud en Colombia. Son el primer punto de atención de los usuarios, en donde encuentran atención básica y algunas especialidades claves, como medicina interna o pediatría. El contrato hacía parte de la promesa del Gobierno de implementar la atención primaria en La Guajira.

Sin embargo, el contrato no se llevará a cabo. Así lo denunció Juvinao, y lo confirmó el Ministerio de Salud en un comunicado emitido horas después de la denuncia. Allí, la entidad aseguró que “ha actuado con diligencia” ante las inconsistencias que ha tenido el contrato.

“Ante los hallazgos de posibles incumplimientos y conforme la normatividad que rige el contrato estatal, se impuso sanción y se declaró el incumplimiento a ENTerritorio a través de la Resolución No. 1620 del 2025, y se impuso una pena por valor de $1.640.589.440. La Resolución fue confirmada con la No. 1967- 2024″, dijo el Minsalud en el comunicado.

La entidad también aseguró que ENTerritorio había solicitado una prórroga del contrato por 18 meses. Sin embargo, el Minsalud negó esa solicitud, ante “evidentes retrasos e incumplimientos”. El contrato, entonces, finalizó en noviembre de 2025.

Fiducoldex es la fiducia que está a cargo del manejo de los recursos entre el Minsalud y ENTerritorio. Según la cartera liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo, se presentó una solicitud para no realizar más giros a ENTerritorio o a terceros contratistas, así como para hacer la liquidación del contrato firmado entre ambas entidades.

“El Ministerio solo ha efectuado un giro por valor aproximado de COP 16 mil millones, en virtud del contrato interadministrativo. El giro se realizó a la fiducia, no a los contratistas. Adicionalmente, esos recursos serán devueltos de la fiducia al tesoro nacional en virtud de la liquidación del contrato que se encuentra en proceso”, señaló el Minsalud.

La representante Juvinao se pronunció tras conocer la respuesta del Minsalud. De acuerdo con ella, aún hace falta responder a algunas preguntas. Una de ellas es la inclusión de varios municipios en este proyecto, diferentes a Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao, que no están cobijados dentro de la Sentencia T-302, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.

De acuerdo con Juvinao, como la inversión se soportó en esa sentencia, se trataría de una “distorsión” que el Minsalud haya incluido en el contrato a municipios que no hacen parte de la sentencia.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺