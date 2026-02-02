La OMS reafirma que el riesgo de expansión del virus Nipah, en India, es bajo

En Asia se han tomado medidas de vigilancia en diferentes aeropuertos. Sin embargo, también se considera bajo el riesgo para esa región. Foto: EFE - AIRPORTS OF THAILAND / HANDOUT

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que el riesgo de expansión del brote de virus Nipah, que se reportó en India, es bajo. Tras los dos casos que se presentaron en el estado de Bengala Occidental se declaró una alerta epidemiológica, pero no se han registrado nuevos casos.

De acuerdo con Naciones Unidas, la OMS “evalúa como moderado el riesgo para la salud pública a nivel subnacional, mientras que lo considera bajo a nivel nacional, regional y global, al no haberse detectado propagación fuera del área afectada". Los riesgos a nivel local están siendo vigilados actualmente por las autoridades sanitarias de ese país, con apoyo de la organización.

Esta no es la primera vez que se presenta un brote en ese estado de India. De hecho, además de las tres ocasiones en las que ocurrió allí, en el resto del país se han reportado 10 brotes más en el pasado. Por esta experiencia, tanto las autoridades indias como la OMS tiene claro los protocolos de vigilancia y prevención que deben llevar a cabo después de conocer casos positivos.

“Tras la detección de los casos, las autoridades identificaron y analizaron más de 190 contactos, incluidos trabajadores de la salud y miembros de la comunidad, cuyos resultados fueron negativos. El Centro Nacional para el Control de Enfermedades informó el 27 de enero que no se han registrado nuevos casos en Bengala Occidental", explicó Naciones Unidas en un comunicado.

Debido al bajo riesgo que existe de una expansión del virus, la OMS recomendó que no se tomen medidas que restrinjan la movilidad de viajeros y comercio con India, pero hizo un llamado a tomar acciones preventivas, como lavar y pelar frutas provenientes de este país, evitar el contacto estrecho con personas contagiadas y acudir a servicios de urgencias cuando se presenten síntomas del virus.

“Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor muscular y vómitos, que pueden evolucionar rápidamente hacia encefalitis grave y dificultades respiratorias. No existe vacunas ni tratamientos, aunque la supervivencia aumenta si se detecta tempranamente”, señaló la ONU.

En Colombia no hay presencia de las especies de murciélagos vinculadas a la dispersión del virus. Además, el Ministerio de Salud también aclaró que no se importan alimentos de riesgo desde India. A pesar del poco riesgo que existe, también se han adoptado medidas preventivas y de vigilancia por parte de las autoridades sanitarias a nivel nacional.

