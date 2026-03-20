Los nacimientos en Colombia siguieron bajando en 2025: 20.223 menos que en el 2024

Las cifras muestran que Colombia continúa con una tendencia clara: nacen menos personas y la dinámica demográfica del país está cambiando. Foto: Getty Images - Getty Images

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Las estadísticas vitales del DANE presentadas este viernes vuelven a confirmar una tendencia sostenida a la baja en el número de nacimientos en el país. Según la entidad, y con cifras aún preliminares, durante 2025 Colombia registró 433.678 nacimientos, es decir, 20.223 menos que en 2024, lo que representa una disminución del 4,5% y consolida la caída que se viene observando en los últimos años. Sin embargo, el descenso de 2025 es menor al registrado en años recientes.

Desde 2022, la reducción anual de nacimientos en el país había sido más pronunciada, con caídas que oscilaron entre el 7,0% y el 12,0%.

Por otro lado, para el mismo año se registraron 283.378 muertes no fetales, es decir, defunciones ocurridas después del nacimiento, lo que representa 7.600 más que en 2024, equivalente a un incremento del 2,8 %. En consecuencia, revela el DANE, la tasa bruta de mortalidad aumentó a 5,3 defunciones por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia un leve repunte en la mortalidad del país.

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Al entrar en algunos detalles, se encuentra que la mayoría de estas defunciones se concentra en adultos mayores, que representan el 73,8 % del total, lo que refleja también un proceso de envejecimiento poblacional. La principal causa de muerte sigue siendo el infarto agudo de miocardio, seguido por enfermedades como la EPOC, las agresiones con armas de fuego, las neumonías y la diabetes tipo 2.

Las cifras muestran que Colombia continúa con una tendencia clara: nacen menos personas y la dinámica demográfica del país está cambiando. Por ejemplo, se lee entre los hallazgos principales, la tasa global de fecundidad se ubica en 1,0 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1), lo que indica que, en el largo plazo, la población podría empezar a disminuir si eso se mantiene.

Esta reducción no es homogénea. Las tasas de fecundidad siguen bajando en general, pero la mayor caída reciente se concentra en mujeres entre 20 y 24 años.

Por otro lado, las cifras reveladas muestran avances importantes en salud materna e infantil, aunque con algunos matices. En 2025, la mortalidad materna temprana alcanzó su nivel más bajo desde 2008, con 205 casos y una razón de 47,3 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Además, la mortalidad infantil en menores de un año mantuvo su tendencia descendente: se registraron 351 muertes menos que en 2024 y 2.281 menos que en 2022, lo que se refleja en una reducción de la tasa de 11,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2022 a 10,2 en 2025.

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Sin embargo, no todos los indicadores siguen la misma dirección. La mortalidad perinatal mostró un aumento en 2025, al ubicarse en 14,0 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos, luego de dos años consecutivos de descenso.

Entre seis y siete de cada diez muertes de menores de un año en Colombia ocurren durante el primer mes de vida, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la atención neonatal. En este grupo, las principales causas de muerte siguen siendo las malformaciones congénitas (23,2 %), seguidas de los trastornos respiratorios del período perinatal (22,8 %) y la sepsis bacteriana del recién nacido (10,4 %).

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