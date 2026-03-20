Envejecer siendo mujer: los retos en salud, autonomía y calidad de vida

Las estadísticas demográficas muestran que las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres, lo que hace que, entre las personas mayores, ellas constituyan una mayoría más marcada, especialmente en edades avanzadas (80 años o más). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Hoy, la población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes. Según estimaciones de organismos internacionales, el número de personas de 60 años o más en el mundo seguirá creciendo de forma acelerada durante las próximas décadas, alcanzando más de 2 mil millones para 2050.

Existen muchas razones para este fenómeno: avances en salud pública, mejores tratamientos médicos, reducción de la mortalidad infantil y mayor esperanza de vida. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad ha ido disminuyendo en varios países, lo que modifica la estructura poblacional y aumenta la proporción de personas mayores en relación con los jóvenes.

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En Colombia también está pasando: el país está experimentando una transformación demográfica profunda. El grupo de adultos mayores (60 años o más) representa alrededor del 15 % de la población total, con más de 8 millones de personas en este rango. Además, de este grupo de adultos mayores, las mujeres son mayoría: representan cerca del 56 %, reflejo de que en general las mujeres viven más años que los hombres.

Esta tendencia tiene implicaciones importantes para la familia, la comunidad y el sistema de salud, especialmente en cuanto al acceso a servicios, pensiones, redes de apoyo y atención de enfermedades crónicas.

¿Envejecen las mujeres de forma diferente?

Las estadísticas demográficas muestran que las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres, lo que hace que, entre las personas mayores, ellas constituyan una mayoría más marcada, especialmente en edades avanzadas (80 años o más).

Esta mayor longevidad es sinónimo de más años de vida, pero también presenta desafíos específicos: mayor probabilidad de vivir solas, mayor exposición a enfermedades crónicas y, en muchos casos, menos recursos económicos para atenderlas. Además, socialmente las mujeres han asumido tradicionalmente roles de cuidadoras, lo que puede implicar menos tiempo para atender su propia salud, menos oportunidades laborales o dificultades para ahorrar para la vejez.

Todo ello evidencia la necesidad de un enfoque de salud y políticas públicas que reconozca las experiencias y necesidades particulares de las mujeres en la etapa adulta y en el envejecimiento.

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¿Se puede envejecer de forma saludable?

Envejecer no significa simplemente acumular años, sino vivir con calidad, participación y propósito. Aquí te compartimos recomendaciones respaldadas por expertos en salud para lograr envejecer de manera saludable.

Cuida tu mente

Mantén tu cerebro activo con lectura, juegos de lógica o aprendizajes nuevos.

Socializa regularmente: mantener vínculos con familia y amigos estimula el bienestar emocional.

Ejercicio regular

La actividad física moderada, como caminar, bailar, realizar yoga o Tai Chi, ayuda a fortalecer el corazón, los músculos y el equilibrio, reduciendo el riesgo de caídas y mejorando el músculo y el equilibrio.

Alimentación equilibrada

Prioriza frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y fuentes saludables de grasa. Evita excesos de azúcar y sal para prevenir enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes.

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Chequeos y prevención

Realiza controles periódicos con tu médico: presión arterial, colesterol, densidad ósea, mamografías y otras pruebas según tu edad y antecedentes. La detección temprana de problemas de salud facilita tratamientos más efectivos.

Descanso y manejo del estrés

Dormir bien fortalece el sistema inmunológico y favorece la memoria. Practica técnicas de relajación (respiración, meditación) para manejar la ansiedad y el estrés.

Conexión social

Participar en actividades comunitarias, grupos de apoyo o voluntariado mejora la autoestima y evita el aislamiento.

Envejecer es un proceso natural de la vida, pero la forma en que llegamos a esa etapa depende en gran medida de cómo cuidamos nuestra salud a lo largo del tiempo. Mantener hábitos saludables, mantenerse activo física y socialmente y realizar controles médicos periódicos permite llegar a la vejez con mayor autonomía, bienestar y calidad de vida.

Un futuro con más años, pero también con más oportunidades

El envejecimiento poblacional es un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad. Más personas viviendo más años puede significar una sociedad con más sabiduría, experiencia y participación activa en la vida familiar, cultural y laboral, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas de salud y apoyo social.

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Si eres mujer y estás envejeciendo, es momento de priorizar tu bienestar, informarte, conectarte y construir una vida con salud y propósito, no solo agregando años a tu vida, sino vida a tus años.

*Diana Atento es líder de geriatría de LaCardio.

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