“Los recursos de la salud no se han desviado”: EPS del subsidiado responden a la Contraloría

Se siguen conociendo reacciones al informe de la Contraloría sobre las finanzas de las EPS en el sistema de salud. Esta tarde Gestarsalud, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado más importantes del país, hizo una serie de observaciones al documento del ente de control. Gestarsalud asegura que “los recursos de la salud no se han desviado” y que “existe trazabilidad de cada peso que se paga, auditoría, revisiones e información de la que puede disponer el Estado para realizar todas las verificaciones necesarias”.

El gremio señala que “el pasivo que se registra en el informe al parecer incluye las reservas técnicas como deudas que tienen las EPS con la red prestadora de servicios de salud y con los proveedores de tecnologías en salud. Las reservas técnicas no son deudas ciertas”, y resalta que, tal como la propia Contraloría lo anota, la mayor parte de las cuentas por pagar son corrientes. “El 93,5 % de la cartera total de las EPS con las IPS es menor de un año; es decir, que son deudas que se concentran en la cartera corriente”, dice el informe.

“Todas las EPS están cumpliendo con la obligación de registrar en sus Estados Financieros las reservas técnicas. La Superintendencia Nacional de Salud, en su informe publicado en octubre de 2023, no señala que alguna EPS haya incumplido con esta obligación. No han efectuado las inversiones de las reservas técnicas porque la UPC es insuficiente para pagar todos los servicios y además constituir las inversiones para posibles deudas”, continúa el gremio, en sintonía con lo dicho por Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, que dijo en las últimas horas que la insuficiencia de los recursos es la razón de ese incumplimiento. “La no constitución de las inversiones de las reservas técnicas, es evidencia de un problema estructural de la financiación del aseguramiento del SGSSS”, agrega Gestarsalud.

Para estas EPS, lo que refleja el análisis de la Contraloría es lo que “las EPS han venido diciendo hace meses”. Entre eso, agrega, que la UPC no es suficiente para cubrir los costos y la demanda de los servicios actuales y que dicho desequilibrio “ha generado pérdidas en varias entidades, afectando con esto el patrimonio de las EPS y, por lo tanto, otros indicadores como el capital mínimo o patrimonio adecuado”.

“El país tiene una desfinanciación estructural y esta continuará con o sin reforma; se requiere en el corto plazo la revisión de la UPC, acelerar los trámites para que se pague lo que se debe de presupuestos máximos, operar todos los mecanismos para que los recursos lleguen con mayor prontitud al prestador de servicios y proveedor de tecnologías de salud y que se activen mecanismos para otorgar liquidez inmediata al sector que puede ejecutar la ADRES conforme a la ley. En el largo plazo se requiere pensar estructuralmente en el financiamiento y sostenibilidad”, finaliza Gestarsalud en un comunicado.

Pese a que las EPS hablan de un desfinanciamiento del sistema, funcionarios como el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, creen otra cosa: “Cumplir la ley es la obligación. Si la ley ordena que hay que constituir de la ÚPC reservas técnicas, la primera obligación que tienen las EPS es hacerlo. Entonces aquí lo que hay es una práctica irregular de ir tapando huecos de vigencias que no debería ser lo correcto, aunque no es ilegal. Aquí hablar de desfinanciación del sistema de salud como una premisa general es un error y es apresurado. Porque hay muchos recursos invertidos durante muchos años que vale la pena saber dónde se fueron, a través de quién se contrataron y en capital de quiénes terminaron”, respondió a El Espectador.

