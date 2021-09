Los tatuajes temporales que usan los niños podrían causar efectos en su piel

Un nuevo estudio publicado en el Journal of Clinical Medicine demostró que los tatuajes temporales, que son populares entre niños, pueden casuar efectos negativos en la piel.

El estudio analizó los efectos dermatológicos de los tatuajes permanentes, producidos con agujas que penetran en la piel, y también de los tatuajes temporales. La conclusión a la que llegaron los investigadores fue que los segundos son más dañinos para la piel.

(Lea: Congreso y Gobierno dijeron no (otra vez) al impuesto a las bebidas azucaradas)

José Pablo Serrano, uno de los autores del informe, explicó al portal “Medical Xpress” que “los resultados mostraron que la piel a la que se le habían aplicado los tatuajes transferidos presentaba temperaturas más bajas, peor hidratación del estrato córneo (epidermis) y peor capacidad antioxidante general, en comparación con las no tatuadas“.

En la investigación evaluaron los niveles de agua de la piel no tatuada con la que tenía tatuajes temporales y se evidenció pérdida de agua transpepidérmica, lo que parece indicar que existe un cierto grado de daño en la barrera protectora epidérmica de la piel.

(Le puede interesar: El reto de crear conciencia y prevenir las enfermedades del corazón)

Los expertos advierten que las personas que tienen algún tipo de daño cutáneo, como los afectados por psoriasis o dermatitis atópica, deben tener especial cuidado al usar esto elementos.

Pero, ¿cuáles fueron los resultados para los tatuajes permanentes?

Según este estudio, la piel tatuada de forma permanente no difiere significativamente de la piel no tatuada. “Concluimos que los tatuajes permanentes no parecen afectar significativamente la función de la barrera epidérmica, algo que sí hacen los tatuajes de transferencia”, explicó Serrano.

Para concluir, los expertos recomiendan que cualquier persona que esté pensando en hacerse un tatuaje siempre debe consultar primero a un dermatólogo.