Magnesium Glycinate, otro “suplemento” fraudulento que puede poner en riesgo su salud

En una reciente alerta sanitaria, el Invima, encargado de aprobar y evaluar los alimentos, suplementos y medicamentos en Colombia, advirtió sobre un producto que se está comercializando en el país, pero que es fraudulento.

Se trata del Magnesium Glycinate, de la marca Naturbell, el cual, según la entidad, no tiene registro sanitario, es decir, el permiso para ser vendido.

No contar con ese registro significa que el Invima no pudo comprobar su eficacia y seguridad y, por lo tanto, es un producto que puede generar riesgos en la salud de las personas que lo consuman.

“Los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, por lo tanto, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, se lee en la alerta sanitaria.

Entre los posibles efectos que puede generar, de acuerdo con la entidad, se encuentran elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones altas, enfermedades cardíacas, nervios, ansiedad y temblor.

También puede causar potencial de retención de líquidos, edema local o generalizado, alteración metabólica y daños en órganos como el corazón, riñones, hígado.

La recomendación del Invima es que, cada vez que alguien adquiera un producto de ese tipo, especialmente si es comprado en sitios que no parezcan autorizados o en redes sociales, verifique su registro sanitario. Para hacerlo, basta con entrar a este enlace.

En caso de que ya lo haya consumido y presente efectos adversos, lo recomendable es acudir al médico de manera inmediata. A las Secretarías de Salud departamentales y municipales el Invima les pide reforzar las medidas de control y vigilancia. Si detectan ese producto, sugiere llevar a cabo su destrucción.

