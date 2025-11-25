Medellín prohíbe cigarrillos electrónicos en todos los centros educativos de la ciudad

El 40 % de los estudiantes escolares y el 37,9 % de los universitarios han usado alguna vez estos dispositivos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Alcaldía de Medellín expidió la Resolución N.º 202550083698, con la cual establecieron lineamientos para la promoción, difusión y fortalecimiento de ambientes 100 % libres de humo de tabaco, emisiones y aerosoles en todos los establecimientos educativos del territorio. Con esta medida, la ciudad prohíbe el consumo, activación, venta, promoción y patrocinio de productos de tabaco, nicotina o dispositivos similares, en todas las instituciones educativas públicas y privadas, desde jardines infantiles hasta universidades.

La medida, defiende el distrito, responde al incremento del uso de cigarrillos electrónicos entre la población joven. Según las cifras que maneja, el 40 % de los estudiantes escolares y el 37,9 % de los universitarios han usado alguna vez estos dispositivos.

“Durante este año hemos fortalecido la sensibilización en los entornos educativos, con el propósito de que nuestros adolescentes y jóvenes estén cada vez menos expuestos a factores de riesgo relacionados con el consumo de cigarrillos y dispositivos electrónicos. Medellín reafirma así su compromiso como un territorio libre para respirar y para construir una salud más duradera para todos”, dijo la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.

Las instituciones educativas deben asegurarse de cumplir la norma. Para lograrlo, necesitan instalar señalización clara y visible, incluir estas disposiciones en los manuales de convivencia y realizar campañas pedagógicas que expliquen a la comunidad educativa qué se debe hacer y por qué. Además, cuando se presenten incumplimientos, las instituciones deben gestionarlos con un enfoque formativo y en coordinación con las secretarías de Salud y Educación. 113 instituciones ya actualizaron sus manuales de convivencia para declararse espacios libres de humo y aerosoles, y se espera que en el transcurso de un año todas las sedes educativas del Distrito adopten estas disposiciones.

La posibilidad de que Medellín haya hecho esto se da en el marco de la Ley 2354 de 2024, que regula el uso de cigarrillos electrónicos y “vapeadores” en Colombia, y que entró en vigencia en mayo de este año. Esta norma amplió las restricciones de la Ley Antitabaco, incluyó los vapeadores en las prohibiciones de uso en espacios cerrados y reforzó el control sobre su venta, publicidad y etiquetado, especialmente para proteger a menores de edad.

