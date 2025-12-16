Medicina tradicional: lista la cumbre global que lidera la Organización Mundial de la Salud

La partería es una de las prácticas de la medicina tradicional y que ha tenido un rol clave en comunidades del Pacífico colombiano. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana se realizará la Segunda Cumbre Mundial sobre Medicina Tradicional, un encuentro realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover ese tipo de medicina, que ha sido esencial en las zonas rurales o apartadas de centros urbanos en todo el mundo.

(Lea: Parir en la selva y el desierto: las parteras que salvan vidas en Nariño y La Guajira).

De acuerdo con la OMS, la mayoría de países que pertenecen a esta organización estiman que entre el 40 % y el 90 % de su población hace uso de la medicina tradicional. Eso es crucial al analizarlo junto a otro dato: hay 4.600 millones de personas en el mundo, más del 50 % de la población, no tiene acceso adecuado a servicios de salud.

“Dado que la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de salud esenciales, la medicina tradicional es a menudo la atención más cercana o la única disponible para muchas personas”, explicó Shyama Kuruvilla, directora del Centro Mundial de Medicina Tradicional de la OMS, en un comunicado.

Además de promover la medicina tradicional como parte de las estrategias de salud pública de los países, el evento reúne a científicos de todo el mundo para revisar la evidencia más actualizada sobre estas prácticas.

“La Cumbre Mundial tiene por objeto fomentar las condiciones y las colaboraciones necesarias para que la medicina tradicional contribuya a gran escala al florecimiento de todas las personas y de nuestro planeta", dijo Kuruvilla.

(Lea Los dos profesores colombianos que están entre los 50 finalistas del “Global Teacher Prize”)

De acuerdo con ella, mientras que la práctica de este tipo de medicina está incrementando y que se requieren estudios para implementarla con base en evidencia científica, apenas el 1 % de los recursos mundiales para investigación en salud se destinan a la medicina tradicional.

“La OMS está poniendo en marcha una biblioteca mundial de medicina tradicional, la primera plataforma digital de este tipo con más de 1,6 millones de registros científicos sobre el tema, una red de datos sobre medicina tradicional y un Marco sobre conocimientos indígenas, biodiversidad y salud, entre otras iniciativas”, aseguró la ONU en el comunicado.

La cumbre tendrá lugar en Nueva Delhi, India, y se realizará entre el 17 y el 19 de diciembre. Se espera, además, que se logren nuevos compromisos para financiar la investigación y la implementación en políticas públicas de estas prácticas.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺