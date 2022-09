Miles de personas rompen el récord mundial de más donaciones de sangre en un día

La campaña tuvo un éxito particular en alentar a los donantes negros, asiáticos y de minorías étnicas a presentarse a donar, muchos también por primera vez. Foto: Pexels-amornthep Srina

Who Is Hussain, una organización benéfica sin fines de lucro, lideró durante agosto la campaña #GlobalBloodHeroes para donar sangre en un solo día. El 27 de agosto 27 países se unieron a la iniciativa, logrando que 37.018 personas donaran en un solo día, superando el récord anterior de 34 723 establecido en 2020. Con hasta 3 vidas salvadas por donación, la organización estima que se podrían salvar más de 110 000 vidas gracias a los esfuerzos de la campaña.

“La pandemia golpeó las reservas de sangre en todo el mundo. Con los hospitales luchando por satisfacer las demandas, los voluntarios de Who is Hussain se unieron y lanzaron nuestra campaña Global Blood Heroes” dijo Muntazir Rai, director de la organización. “Donar sangre es un acto universal de compasión que puede unir a personas de todo el mundo: todos sangramos por igual” agregó.

La campaña tuvo un éxito particular en alentar a los donantes negros, asiáticos y de minorías étnicas a presentarse a donar, muchos también por primera vez. Debido a la pandemia, servicios sanitarios como el de Reino Unido o Estados Unidos señalaron que las reservas de sangre eran casi la mitad del nivel que deberían tener. En el país norteamericano, incluso, la Cruz Roja declaró la primera crisis de sangre nacional.

Estamos muy emocionados de que tantos donantes primerizos se hayan presentado y muchos se hayan comprometido a donar nuevamente y, con suerte, continuarán haciéndolo en los años venideros".