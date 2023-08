Ministerio de Salud accede a revisar si la plata del sistema está o no alcanzando

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de salud. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

En rueda de prensa de este jueves, el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo anunció que accedió a revisar el cálculo de la UPC (lo que el Estado paga por cada colombiano para cubrir los servicios de salud), de cara a este año y al próximo. “Si llegamos a concluir que todo este dinero no alcanza (después de revisar el cálculo de la UPC), si eso no alcanza, tiene que haber un compromiso de todos los colombianos de decir que tenemos que buscar nuevos recursos. Y esos recursos están sobre la base de nuevos impuestos, no hay más”, dijo Jaramillo. El ministerio accede entonces de esta manera a una petición que las EPS habían reclamado desde años atrás: “Mientras a nosotros nos dan las cuentas, a ellos no. Nos vamos a sentar a hablar”.

Puede ver: “Nadie puede decir que se le va a acabar la plata en septiembre”: Minsalud a EPS

Ana María Vesga, de ACEMI, había dicho en El Espectador que una de sus propuestas era ajustar ese cálculo con variables más dinámicas “que permitan ir reconociendo los cambios que se van dando en el gasto. Esos cambios en el gasto suceden porque la población se enferma más o la población demanda más servicios, o por otras causales como las que estamos viviendo hoy”. Eso sí, dijo Jaramillo, la idea es también adelantar auditorías “para saber en dónde se está quedando la plata que el Estado gira anticipadamente”.

Minsalud defendió que la UPC se calcula con información que las mismas EPS reportan, entonces, “¿por qué debería haber otra información ahora?”, se preguntó Jaramillo. Hasta ahora, la UPC se ajusta por inflación proyectada, servicios incurridos, pero no facturados, cambio poblacional y también, diferencialmente para los regímenes contributivo y subsidiado. El presupuesto general de salud para este año se incrementó en un 25% comparado con el año anterior, pasando de 40.3 billones a 50.59 billones de pesos.

El director de la ADRES (el llamado banco de la salud), Félix Martínez, agregó, sin embargo, que las cifras que entregaron por insuficiencia de la UPC algunas EPS como Sura, Sanitas y Compensar no son definitivas “porque no han sido validadas por otros actores”. Justamente, agregó, de eso se trata el proceso que ahora comienza, que incluirá reuniones con las EPS y que estará acompañado por la Universidad Nacional.