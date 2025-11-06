Ministerio de Salud defiende que reforma a la salud tiene aval fiscal

Ministros de Hacienda, Germán Avila Plazas, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante la presentación del concepto fiscal de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Salud reiteró que el proyecto de Ley de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso, tiene el aval del Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir que el proyecto es viable financieramente.

El mensaje se da luego de que se aplazara nuevamente el debate del proyecto en la Comisión Séptima del Senado, como respuesta a una proposición radicada por la senadora Nadia Blel (Partido Conservador) en la que argumentaba la necesidad de posponer el debate hasta que “se incorporen fuentes de financiamiento verificables y comprobables” que sustenten una reforma al sistema de salud colombiano.

En respuesta, el Ministerio de Salud compartió el análisis financiero que hizo el Ministerio de Hacienda el pasado 20 de agosto. El documento señala que “el impacto fiscal estimado del proyecto de ley del asunto puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas públicas”.

Minhacienda dio un concepto favorable de impacto fiscal del proyecto de Ley, siempre y cuando los nuevos gastos se ajusten a la disponibilidad del presupuesto cada año, los recursos se manejen dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), sin poner en riesgo la estabilidad del país, y el Ministerio de Salud defina bien la priorización y la planeación de los recursos.

Por su parte, Minsalud recalcó que “desde abril de 2025, en la Comisión Séptima del Senado, se ha planteado múltiples excusas para dilatar el debate, por esa razón, su trámite no ha avanzado”, mencionó el Ministerio de Salud. El proyecto fue radicado en septiembre de 2024 y se encuentra en el segundo de los cuatro debates que debe cursar en el Congreso para convertirse en ley.

