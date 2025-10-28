Reforma a la salud: aplazan debate en el Senado por cuestionamientos sobre su financiación

En la Comisión Séptima del Senado fue aprobada una proposición para aplazar del debate hasta que “se incorporen fuentes de financiamiento verificables y comprobables” que sustenten una reforma al sistema de salud colombiano. Foto: Ministerio de Hacienda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este martes 28 de octubre, se aplazó, de nuevo, la discusión de la reforma a la salud que cursa en la Comisión Séptima del Senado.

Como puede leer en el siguiente documento, el aplazamiento responde a una proposición radicada por la senadora Nadia Blel (Partido Conservador) en la que argumentaba la necesidad de posponer el debate hasta que “se incorporen fuentes de financiamiento verificables y comprobables” que sustenten una reforma al sistema de salud colombiano.

En contexto: Última jugada por la reforma a la salud, la oposición saca su as bajo la manga.

“El Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2026, fue aprobado por las plenarias de Senado y Cámara. Sin embargo, el texto definitivo no contempla una fuente clara, estable ni garantizada para financiar la implementación del nuevo modelo preventivo, predictivo y resolutivo de salud. En consecuencia, la financiación de la reforma a la salud sigue dependiendo de ingresos contingentes sujetos a la aprobación de la futura Ley de Financiamiento”, se lee en el documento.

Con esta justificación, la proposición fue acogida por la mayoría de la comisión, al recibir 7 votos a favor y 6 en contra. Con esta decisión, el proyecto quedó suspendido hasta que aclaren las dudas en tornos a las fuentes de financiación.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, crítico la decisión e indicó que “el pretexto aquí es no aprobarla y lo que tienen es temor es mantenerla acá y que no recurramos a pasarla a otra comisión, porque esta no ha sido capaz de cumplir sus funciones. Ha sido inoperante. En noviembre la Cámara de Representantes le entregó el proyecto, y ya va a cumplir un año el proyecto. Lo que quieren es obstaculizar”.

“Esta Comisión lleva casi un año sin avanzar con la #ReformaALaSalud. Es una comisión inoperante que solo ha puesto obstáculos”, reiteró el #Minsalud, @GA_Jaramillo, tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de suspender el debate de la Reforma a la Salud.



Destacó que… pic.twitter.com/0f24pq7KKy — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) October 28, 2025

Frente a los cuestionamientos de las fuentes de financiación, el ministro Jaramillo aseguró que el proyecto cuenta con “plata” para su implementación y que se ha realizado un consenso con todos los actores del sistema, así como con los “jefes políticos” de los senadores que conforman la comisión.

Por el momento, el proyecto permanece en el segundo de los cuatro debates que debe cursar en el Congreso para convertirse en ley, en lo que ha sido una de las reformas sociales más importante y disputadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Por el momento, tres ponencias concentran las posturas frente a la reforma al sistema de salud. Entre estas están las radicadas por el Gobierno (positiva), una presentada por la oposición del Centro Democrático (negativa) y una alternativa radicada con el respaldo de las senadoras Norma Hurtado Sánchez, Lorena Ríos Cuéllar y Ana Paola Agudelo García.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺