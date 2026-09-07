Ministra de Salud presentó denuncia en la Fiscalía por posible delito, tras hallar grabación

Ana María Vesga, ministra de Salud. Foto: Cortesía

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En la noche de este lunes, 7 de septiembre, por las redes sociales de la Presidencia fue publicado un video en el que aparecía la ministra de Salud, Ana María Vesga, haciendo una breve declaración.

“Quiero contarles a los colombianos una situación de extrema gravedad que encontramos al llegar al Ministerio de Salud y las decisiones que hemos tomado para proteger los recursos de la salud”, empezó diciendo Vesga. “La revisión exhaustiva de los compromisos y asignaciones recibidos de la anterior administración encendió todas las alarmas”.

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Según dijo (y como después lo replicó el Ministerio de Salud en un comunicado), ella y su equipo hallaron “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas”. Además, añadió, sin más detalles, que la Contraloría “emitió opinión contable negativa” y “halló deficiencias en el control interno fiscal”.

“A ello se sumó un volumen considerable de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones. En agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de COP 4,4 billones: COP 4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas COP 1,3 billones obligados y pagados”, señaló el Minsalud en el comunicado.

Eso quiere decir una diferencia cercana a COP 2,9 billones.

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De acuerdo con Vesga, los nuevos funcionarios de su cartera revisaron 28 resoluciones y 176 proyectos por más de COP 490 mil millones. De esos, agregó el Minsalud, 108, por unos COP 365.604 millones, “seguían sin registro presupuestal, mientras que cerca del 83% de ese valor correspondía a obras de infraestructura”.

Por ese motivo, aseguró Vesga, a los tres días de haber asumido su cargo, decidió expedir una circular interna cuyo propósito era suspender los nuevos procesos de contratación, contratos y convenios; la suscripción de contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de los contratos existentes.

Si había excepciones, debían ser autorizadas previamente por el mismo despacho.

“Lo hicimos por una razón elemental: antes de comprometer un peso de la salud de los colombianos, debíamos saber qué estábamos recibiendo, qué tenía soporte y qué debía revisarse”, añadió Vesga.

Pero en medio de esa revisión, reveló, en el video publicado por Presidencia, que hallaron una grabación con hechos que, a su juicio son “gravísimos”. Se trata de la grabación de una conversación en la cual sus participantes hablan de la gestión de recursos y de pagos del Minsalud.

En ella, dijo Vesga, “se menciona mi nombre de manera abusiva. Uno de los intervinientes afirma que había que reconocer un porcentaje para la doctora Vesga y otro para el equipo; un 8 % en total. Se menciona, además, una reunión directa con el director de infraestructura, sus equipos técnicos, coordinada por un canal privado”.

Ante el hallazgo, la ministra de Salud afirmó que jamás ha solicitado, autorizado, recibido o permitido que alguien “solicite un solo peso, porcentaje o comisión o beneficio en mi nombre o al de alguien del Minsalud. Quien haya usado mi nombre para pedir dinero o pretender negociar recursos públicos, tendrá que responder ante la justicia”.

De hecho, dijo que el 5 de septiembre presentó la denuncia ante la Fiscalía por la posible comisión de delitos contra la administración pública. Espera que sean las autoridades las que determinen la autenticidad de la grabación y su valor probatorio.

" La revisión administrativa continuará con independencia de la investigación penal", indicó el Minsalud.

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