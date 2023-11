Ministro de Salud responde a críticas: “Siempre he estado a favor de la vacunación”

Ministro de Salud, en rueda de prensa por la deuda que tiene la EPS Sanitas con la red de droguerías Cruz Verde. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió ante las críticas que recibió por sus declaraciones en medio del debate en Comisión Primera del Senado, en el que indicó que “todos los colombianos que están vacunados [contra el Covid-19] sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad”.

En medio de su intervención, en la que explicaba que Colombia no debía seguir la misma línea de países como Estados Unidos en aprobar medicinas de baja calidad, Jaramillo sustentó su argumento con otra frase que terminó de disgustar a quienes han estudiado de cerca las vacunas del covid-19 y su seguridad y su eficacia: “Con excepción de los que cogimos Sinovac (...) todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, y menos con los indígenas, los negros, los campesinos y los más pobres de este país”.

En contexto: Las declaraciones del minsalud sobre vacunas que disgustan a la comunidad científica.

Estas declaraciones no cayeron nada bien entre la comunidad científica y suscitaron el rechazo de la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Epidemiología de Colombia, la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Inmunología.

Ante la polémica, el ministro Jaramillo respondió en un comunicado en el que manifestó que la “referencia a la fase de experimentación de las vacunas, que es un proceso normal dentro de las etapas de la investigación científica, como lo es la incertidumbre en la ciencia, no significa que mis apreciaciones buscan ir en contra de la vacunación. Siempre he estado a favor de la vacunación.”

Y agregó: “por tratarse de una emergencia sanitaria, se permitió el uso masivo de estos biológicos sin cumplir completamente con las fases 3 y 4 del método científico, teniendo en cuenta que la fase de ensayos clínicos permitió verificar que estas nuevas tecnologías eran muy prometedoras para la disminución de muertes y hospitalizaciones, y la efectividad y seguridad de las vacunas contra el covid-19 se fue aclarando tanto con nuevos ensayos clínicos, como con su aplicación”.

Además de esto, apuntó que como secretario de Salud de Bogotá, durante la alcaldía de Gustavo Petro, incluyó la vacunación con DPT acelular (difteria, tétanos y tos ferina acelular) para gestantes y que como ministro celebró, a través de su cuenta de X, la decisión de Joe Biden de apoyar la necesidad de levantar las patentes de las vacunas contra Covid-19 para mejorar el acceso en el país.

Finalmente, el jefe de la cartera de salud indicó que Ministerio de Salud continúa incluyendo en sus acciones de respuesta a Covid-19 la oferta de vacunas, entre las cuales están las basadas en mRNA, y la semana pasada se lanzó una nueva campaña de vacunación con la vacuna bivalente para la temporada de Navidad y Año Nuevo.

Por su parte, en la mañana de este jueves el propio presidente Gustavo Petro salió en defensa del ministro y manifestó a través de un trino que sería una “calumnia” calificar al ministro de antivacunas y que sus declaraciones están sustentadas.

“Para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras”, aseguró el mandatario.

Petro aprovechó y lanzó una pulla contra los congresistas y los medios de comunicación que se enfocaron en las críticas a Jaramillo. “Como parlamentario de 20 años de experiencia aconsejo no seguir como autómata a la prensa. El parlamentario guía a la prensa y no al revés. Su función es generar racionalidad en el debate, profundidad y no seguir los criterios del mercado de las encuestas”.

¿Qué dicen las asociaciones médicas?

Tras las declaraciones de ministro, la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) manifestó su total desacuerdo, pues, en sus palabras, lo dicho por Jaramillo es contrario a la evidencia científica. “Desinforman y menoscaban la confianza de la ciudadanía en la vacunación, que ha mostrado en covid-19 y en muchas otras enfermedades infecciosas ser altamente efectiva para prevenir enfermedad y muerte”.

La Asociación de Epidemiología de Colombia –ASOCEPIC- manifiesta total desacuerdo con las afirmaciones hechas en el día de hoy por el Señor ministro de salud @MinSaludCol , respecto a las vacunas usadas en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. — ASOCEPIC (@asocepic) November 29, 2023

Al mismo tiempo, la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) recordó que el uso de las vacunas contra el covid-19 en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, fue profundamente estudiado y revisado, según “la mejor evidencia disponible en una pandemia”.

“Todas las vacunas, de todas las plataformas, virus inactivados, vector viral, antígenos y ARNm surtieron los estudios de fase I, II, III. La evidencia muestra que fueron efectivas y seguras. La plataforma ARNm permite actualizar las vacunas a las mutaciones del virus”, dijo la ACIN.

Además, la asociación afirmó que el papel de la vacunación cumplió un rol fundamental en la normalización de las actividades cotidianas tras la cuarentena que se hizo efectiva en todo el mundo. “Necesitamos más vacunas y todo tipo de medicamentos y tecnologías en salud para mejorar la calidad de vida de los colombianos”, dijo la ACIN.

Ambas entidades coincidieron en recordar que el Premio Nobel de Medicina de este 2023, justamente, fue para el desarrollo de vacunas contra el covid-19, que han demostrado efectividad en grupos de vulnerabilidad como adultos mayores y personas con morbilidad crónica.

La Academia Nacional de Medicina (ANM) fue la otra organización que se pronunció ante las declaraciones del ministro Jaramillo: “La Academia Nacional de Medicina defiende y promueve la vacunación como el más importante avance en salud pública en el siglo XX en beneficio de la población colombiana y mundial”, escribieron en su cuenta de X.

“El avance más importante en salud pública en el siglo XX fue la vacunación. Colombia se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor cobertura de vacunación en América Latina. La literatura científica ha demostrado con toda claridad el beneficio de la vacunación contra el covid-19″, añadieron en un comunicado.

#PronunciamientoAcademia La Academia Nacional de Medicina defiende y promueve la vacunación como el más importante avance en salud pública en el siglo XX en beneficio de la población colombiana y mundial. pic.twitter.com/YFLm2lG4nu — Academia Nacional de Medicina (@ANM_Colombia) November 30, 2023

Por su parte, la Asociación Colombiana de Inmunología también publicó un breve comunicado en el que recuerda que todas la vacunas que “han sido aprobadas por las agencias regulatorias son seguras y eficaces. Se apoyan en una sólida evidencia científica. Las vacunas contra covid-19 lograron esa aprobación después de cumplir rigurosas fases de investigación.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺