El Minsalud no hará reajuste de la UPC de 2024, pese a la orden de la Corte Constitucional

Ministro de Salud durante la instalación de la mesa de trabajo ordenada por la Corte Constitucional para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024, declarada previamente insuficiente. Foto: Óscar Pérez

El Ministerio de Salud reunió este 30 de diciembre la mesa técnica para el análisis y reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), creada por orden de la Corte Constitucional, para anunciar a los demás actores del sistema que no hará un reajuste de la prima correspondiente a 2024, como había ordenado el alto tribunal.

Según explicó el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, la cartera considera que ha cumplido de manera estricta la orden judicial. “La Corte Constitucional dijo: acuerden una cifra de UPC. Ese acuerdo no se logró entre los actores. Con los insumos recopilados, llevamos la información a la Comisión Asesora y, con base en las evidencias, lo que encontramos fueron hallazgos de cobros que, en principio, serían irregulares”, señaló Martínez ante los medios de comunicación.

En el Auto 007 de 2025, la Corte Constitucional concluyó que la UPC fijada para 2024 no aumentó lo suficiente para financiar adecuadamente los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Según el tribunal, su suficiencia se vio afectada, entre otras razones, por la destinación del 5 % de la UPC para financiar los equipos básicos de salud, una medida que el propio Ministerio intentó implementar y que luego fue anulada por la Corte. Por ello, ordenó, entre otras cosas, conformar una mesa de trabajo con los actores del sistema para revisar y reajustar la UPC de 2024 con el fin de “lograr su suficiencia”.

Cabe recordar que para la vigencia 2024 el Ministerio decidió incrementar la UPC en 12,01 %, porcentaje compuesto por un aumento base del 9,73 % y un 2,28 % adicional por la actualización asociada a la inclusión de nuevos servicios y tecnologías en salud. Este ajuste estuvo por debajo del incremento cercano al 16 % que solicitaban las EPS. En ese momento, la cartera de salud argumentó que solo la información remitida por cuatro EPS logró superar las mallas de validación exigidas.

“Con respecto a todo el proceso de las mesas de trabajo de UPC, el Ministerio siempre estuvo dispuesto a conversar y a revisar toda la información que le ha llegado a través de las EPS. Hoy seguimos avanzando con la facturación electrónica y en el SIIFA las EPS están cargando sus contratos, para de esa manera tener la visualización de las transacciones y saber qué pasa con los recursos”, dijo Martínez.

La Corte Constitucional señaló hace pocos días que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, continúa en desacato de las órdenes impartidas por el alto tribunal. Desde las organizaciones de pacientes, las críticas se mantienen. “El viceministro sostiene que los recursos son suficientes y que no hay mérito para hacer incrementos. Pero la Corte ordenó tres cosas claras: primero, revisar la metodología de cálculo de la UPC, algo que no se pudo hacer porque el Ministerio nunca lo permitió; segundo, analizar los rezagos de 2022, 2023 y 2024, que el Gobierno dice que no se demostraron; y tercero, evaluar la suficiencia de la UPC de 2025. En resumen, la crisis sigue”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, una organización que agrupa a asociaciones de pacientes de todo el país.

Desde el sector farmacéutico, la reacción también fue crítica. “Sin concertación es imposible avanzar. Tenemos una gran preocupación: el país sigue enfrascado en una discusión más ideológica que técnica. Una vez más se incumple el llamado de la Corte Constitucional”, afirmó Ignacio Gaitán, director de Afidro, gremio que agrupa a empresas farmacéuticas multinacionales con presencia en el país. “Los retos de financiamiento del sistema persisten y, de no corregirse, ponen en riesgo la continuidad de la atención y el acceso a tratamientos para millones de pacientes, especialmente en un momento clave de definición de la UPC 2026″, agregó.

“Durante todo el día de hoy se ha interpretado una obra de teatro en la cual el resultado, (sorpresa) es que la mesa que nombra el gobierno, llegó a la conclusión de que la UPC es suficiente para cubrir las necesidades del sistema de salud. Las opiniones de sociedades científicas, pacientes y gremios, simplemente no han sido tenidas en cuenta. Con esto se pretenderá decir que se cumplió con la orden de la Corte, al tiempo que se garantizará darle un golpe letal al sistema de salud. Felicitaciones ministro!”, escribió en X Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Frente a la UPC de 2026, cuyo valor deberá conocerse en las próximas horas (antes de que termine el año), el Gobierno parece estar enviando señales más favorables. “Hay un estudio que sustenta el aumento. El año pasado, los datos con los que se calculó la UPC eran muy inconsistentes. Este año, por fortuna, contamos con un estudio técnico consolidado y robusto, que nos da señales claras de cuánto debería incrementarse. Sí habrá un aumento, porque la información es de mejor calidad y las inconsistencias son menores que las del año anterior”, señaló Martínez.

