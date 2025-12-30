Estos operadores entregarán medicamentos a usuarios de Nueva EPS, tras salida de Colsubsidio

Imagen de referencia. Los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los 11 departamentos del país en los que dispensaba Colsubsidio Salud. Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado, Nueva EPS dio a conocer detalles de su estrategia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, luego de que Colsubsidio Salud anunciara que dejará de dispensar a sus usuarios a partir del 1 de enero de 2026.

“Hasta el 31 de diciembre de 2025, la entrega de medicamentos se realizará de manera habitual en nuestras sedes autorizadas”, informó hace unos días Colsubsidio Salud. “La continuidad de sus tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos serán gestionados directamente por la Nueva EPS”.

Le puede interesar: Piden al INS compartir información clave para analizar virus como la influenza A(H3N2)

Ahora, según informó la Entidad Promotora de Salud, la dispensación de medicamentos quedará a cargo de los gestores farmacéuticos Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas.

“De esta manera, los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los 11 departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados 1.642.000 afiliados, y entre los cuales se destacan; Cundinamarca – Bogotá, Antioquia- Medellín, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, Boyacá, entre otros", subrayó la Nueva EPS.

La entidad agregó que el proceso no solo pretende atender de manera oportuna las afectaciones, sino “fortalecer el sistema farmacéutico” y “no depender de un solo gestor”.

Lea también: Minsalud anuncia recursos para el pago de internado a estudiantes de medicina

La EPS aseguró que activó un plan de contingencia y que la nueva red se irá acoplando, buscando consolidar el esquema de entrega de medicamentos y superar la situación en el menor tiempo posible.

Por el momento, los nuevos gestores farmacéuticos ya iniciaron la habilitación gradual de los puntos de dispensación, y se distribuirán de la siguiente manera por departamentos, de acuerdo con Nueva EPS:

De ser necesario, los operadores iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes. Nueva EPS apuntó que las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán confirmados, tan pronto el proceso sea definido contractualmente.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺