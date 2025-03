Minsalud insiste en levantar velo corporativo en el sistema de salud, ¿es viable?

El ministro Jaramillo insistió en su solicitud de levantar el velo corporativo a empresas que hacen parte del sistema de salud, esta vez refiriéndose a gestoras farmacéuticas. Foto: Andrea Puentes

Durante el Consejo de Ministros televisado este martes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a hacer referencia a una propuesta que ya había sonado en 2023: levantar el velo corporativo de EPS y gestoras farmacéuticas.

“Por eso hemos pedido levantar el velo corporativo de todas estas empresas”, dijo Jaramillo, mientras el presidente Gustavo Petro hablaba sobre las gestoras farmacéuticas y el dinero que les adeudan las EPS.

El Ministerio de Salud ya había hecho una propuesta similar a la Contraloría hace un año y medio, cuando pidió levantar el velo corporativo de la EPS Sanitas, con el fin de “saber qué está sucediendo con los dineros (de la salud)”, según expresó en su momento. Entonces, Cruz Verde había suspendido la entrega de medicamentos que no se encuentran en el Plan de Beneficios de Salud (no PBS) a los usuarios de esa EPS, argumentando una deuda de más de $400.000 millones. La propuesta de Jaramillo buscaba conocer por qué Sanitas no contaba con los recursos para pagar esa deuda, que se había acumulado durante varios años.

Ahora, la propuesta llegó en medio del debate por el suministro de medicamentos en el país, y que se avivó tras una visita de la Superintendencia de Salud a una bodega y un punto de dispensación de Audifarma.

El Gobierno acusó al gestor farmacéutico de acaparar medicamentos, pues encontró en la bodega unidades de productos que aparecían como “pendientes” en el punto de dispensación. Audifarma se defendió asegurando que es normal encontrar medicamentos en su bodega que aún no están en los puntos de dispensación, pues hace parte del funcionamiento de la cadena de suministro.

Tras esta situación, Jaramillo insistió en el levantamiento del velo corporativo. Se trata de una medida que permite que el Estado sepa quiénes componen una sociedad privada. Sin embargo, es una decisión que no depende del Gobierno y que se utiliza solo en casos excepcionales. Aplicarla tomaría tiempo y tendría que darse en medio de una investigación judicial o por parte de la Contraloría.

¿Qué es el velo corporativo?

En Colombia, las asociaciones privadas pueden estar compuestas por personas naturales y por otras sociedades. Es decir, una empresa puede ser propiedad de una o varias personas, o por otras empresas.

El velo corporativo, como contamos en un artículo publicado en 2023, es una garantía que tienen quienes componen una sociedad para que sus patrimonios propios no se confundan con el patrimonio de la sociedad de la que hacen parte.

Por ejemplo, esto implica que, cuando la empresa tiene que recurrir a su patrimonio para resolver problemas financieros o pagar deudas, no se afecta el patrimonio de sus socios ni se vea involucrado como parte de los recursos de los que puede disponer la empresa.

Entonces, levantar el velo corporativo significa eliminar esa protección a quienes componen la sociedad. Pero, esta no es una medida que pueda aplicarse tras una solicitud simple. De hecho, según expertos consultados por El Espectador cuando el ministro de Salud hizo la propuesta por primera vez, se trata de una decisión excepcional.

¿Se puede levantar el velo corporativo de EPS y gestoras farmacéuticas?

El velo corporativo se levanta cuando se tienen indicios de que una sociedad incurrió en actividades indebidas, fuera de la ley, y para realizar la investigación respectiva es necesario conocer a “las personas de carne y hueso que están detrás de esa empresa”, explicó en ese momento Álvaro Sarmiento, coordinador de Derecho Administrativo del Consultorio Jurídico de la Facultad de Jurisprudencia de la U. del Rosario.

Por lo tanto, se trata de una decisión judicial que se da como parte de una investigación en curso. Además de los jueces, la Ley 2195 de 2022, en la que se establecen medidas para la lucha anticorrupción, se faculta a la Contraloría para que también tome esta decisión en medio de investigaciones que intenten establecer la responsabilidad fiscal de una empresa.

Es decir, cuando la Contraloría está investigando un posible detrimento de recursos públicos, y tenga motivos para pensar que los sujetos que componen una sociedad incurrieron en ese delito, podría solicitar el levantamiento del velo corporativo.

En este caso, el elemento clave es que la sociedad investigada por la Contraloría gestione recursos públicos y que haya una investigación en curso, así como argumentos que sustenten la decisión de levantar el velo corporativo.

Es decir, para que el Ministerio de Salud solicite levantar el velo corporativo de una EPS o de una gestora farmacéutica, la Contraloría debe tener una investigación en curso en contra de alguna de estas. Si no es el caso, tiene que haber un proceso judicial en el que un juez considere pertinente levantar el velo corporativo de estas empresas.

