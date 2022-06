Minsalud insiste en que se apliquen dosis de refuerzo para evitar picos de covid-19

Fernando Ruiz, ministro de Salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A inicios de este mes, Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, pidió que no se bajara la guardia contra el covid-19 en el país. El ministro indicó que “esto no ha terminado” y pidió no dejar de lado el Plan Nacional de Vacunación. “Necesitamos mantener los niveles de inmunidad en las poblaciones de mayor riesgo, por eso es importante la aplicación de primer y segundo refuerzo”, señaló.

Este martes, Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, aseguró en entrevista con Caracol Radio que hay un leve pico por infecciones respiratorias en el país, incluyendo el covid-19.

Este pico se dio entre mayo y junio se dio, principalmente en Bogotá, Medellín, Cundinamarca y Valle del Cauca. Del 6 al 12 de mayo se registraron 1671 casos de covid-19; del 13 al 19 de mayo 3795; del 20 al 26 de mayo 4344; y del 27 de mayo al 2 de junio 5650. Actualmente hay 6008 casos activos. (Lea: Vacunas a domicilio por Rappi, la nueva estrategia de Profamilia)

Cuéllar afirmó que, pese al aumento de casos y de consultas externas, el pico ha permanecido estable. Según la directora de Epidemiología, uno de los grupos poblacionales al que hay que prestarle especial atención es a los niños y niñas, pues pueden presentar síntomas de alarma, como fiebre, vómito, labios morados, o incluso casos severos que incluyen convulsiones. En cuanto a los adultos mayores, aseguró que estos se pueden tratar en casa mientas no presenten síntomas de alarma.

Aunque más del 70% de la población en Colombia cuenta con esquema de vacunación completo y el 35%, es decir, más de 12 millones de personas, ya ha recibido la dosis de refuerzo, desde el minsalud insisten en que la población mayor de 12 años se aplique la dosis de refuerzo. (Lea: Es posible que la transmisión de la viruela del mono haya pasado desapercibida)

Según el director de Promoción y Prevención, Gersón Bermont, la segunda dosis de refuerzo no ha reportado efectos adversos, lo que, en palabras suyas, “habla de la seguridad de la vacuna, y al mismo tiempo, la cifras hablan de que se mantiene la inmunidad”.

El ministro ha afirmado sobre el plan de vacunación que “estamos en las últimas etapas de este proceso”, por lo que es “importante mantener la guardia alta y seguir avanzando” en aumentar los niveles de inmunidad.

👩‍⚕️⚕️🩺 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. 💉🩹🌡️