Minsalud ordena seis nuevas pruebas obligatorias para los recién nacidos en Colombia

Con la resolución de Minsalud, ahora el país pasará de realizar una sola prueba metabólica a siete pruebas obligatorias.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Salud expidió una resolución con la que amplía el Programa de Tamizaje Neonatal y ordena la toma obligatoria de seis nuevas pruebas a todos los recién nacidos en Colombia con el fin de detectar, de manera temprana, enfermedades congénitas que puedan afectar su desarrollo o poner en riesgo su vida, sino se tratan a tiempo.

Como explicaron Ana María Urueña-Serrano, especialista en Cuidado Intensivo Pediátrico y Ignacio Manuel Zarante, presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica, en una columna publicada en este diario en enero de 2025, el tamizaje, cribado o screening neonatal, es un examen de laboratorio que se realiza a los recién nacidos mediante la toma de muestra de sangre de cordón umbilical o de talón (idealmente), entre las 24 y 72 horas después del nacimiento, antes de que el neonato salga del hospital.

En contexto: El Tamizaje Neonatal es esencial en Salud Pública, hay que mantenerlo en la UPC.

“El objetivo del uso de un test de screening no es diagnóstico, sino como una de las actividades de prevención secundaria que pretenden detectar precozmente un determinado trastorno o enfermedad en su periodo de latencia, presintomático o subclínico, y siempre con el fin de mejorar su pronóstico; es decir, el de brindar un tratamiento oportuno“, explicaron los investigadores.

Con la resolución de Minsalud, ahora el país pasará de realizar una sola prueba metabólica a siete pruebas obligatorias. Además del hipotiroidismo congénito, que ya se venía tamizando, ahora se incluirán pruebas para detectar: fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa y defectos de la hemoglobina.

#Comunicado | #Minsalud expidió la Resolución 117 de 2026, con la que amplía el Programa de Tamizaje Neonatal y ordena la toma obligatoria de seis nuevas pruebas de tamizaje a todos los recién nacidos, con el fin de detectar de manera temprana enfermedades congénitas que pueden… pic.twitter.com/qC46yZCaor — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) January 30, 2026

“Uno de los puntos clave de la norma es que el tamizaje no se limita a tomar la muestra, sino que garantiza todo el proceso de atención. Esto incluye la información clara a las familias, la toma de la muestra de sangre mediante una punción en el talón del bebé entre las 48 y 72 horas de nacido, la repetición de la prueba cuando sea necesario, la entrega oportuna de resultados y, en caso de confirmarse alguna enfermedad, la remisión inmediata a especialistas para iniciar tratamiento y seguimiento temprano”, precisó el Ministerio de Salud, a través de un comunicado.

Lo invitamos a leer: Petro, Sarabia, el ex supersalud Leal y los señalamientos por los interventores de EPS.

Por su parte, la cartera de Salud aseguró que la nueva resolución ratifica el derecho al tamizaje neonatal completo en sus cuatro componentes: visual, auditivo, cardiopatías congénitas complejas y endocrino-metabólico.

Estas pruebas, según recordó el ministerio, serán financiadas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y deben ser garantizadas por las EPS a través de su red de servicios de salud.

La meta que estableció el Ministerio de Salud es que, al finalizar 2026, al menos el 79 % de los recién nacidos en Colombia, deberán contar con el tamizaje de las seis nuevas enfermedades.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺