Minsalud pide optimizar vacunas de sarampión por baja disponibilidad a nivel internacional

Foto de referencia. “Si bien se encuentra programada la próxima llegada de nuevos lotes de biológicos al país, se hace necesario, en el corto plazo, optimizar el uso de las dosis disponibles", señaló el Minsalud. Foto: EFE - Isaac Esquivel

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El Ministerio de Salud y Protección Social le envió recientemente un correo a las entidades territoriales del país solicitando que, en el corto plazo, se optimice el uso de las dosis de la vacuna contra el sarampión-rubéola.

El correo, enviado al mediodía del viernes 20 de marzo por María Victoria Herrera, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, empieza señalando que actualmente se registra baja disponibilidad de dosis de la vacuna sarampión-rubéola a nivel internacional, lo que ha impactado “de manera transitoria” el abastecimiento habitual en varios países.

“Si bien se encuentra programada la próxima llegada de nuevos lotes de biológicos al país, se hace necesario, en el corto plazo, optimizar el uso de las dosis disponibles mediante una asignación estratégica y basada en el riesgo”, agrega el correo.

En ese sentido, el ministerio priorizó dos poblaciones. La primera de ellas es la población viajera, “especialmente de personas con desplazamientos internacionales a corto plazo (garantizando mínimo 10 días antes) hacia países con circulación activa del virus del sarampión, como medida clave para reducir el riesgo de introducción de casos al territorio”.

El segundo grupo corresponde a contactos en el contexto de brotes. “Como parte de las acciones de bloqueo epidemiológico, con el fin de interrumpir oportunamente la cadena de transmisión y limitar la propagación del evento”, agregó la cartera en su comunicación.

Esta priorización, aclaró el ministerio, “responde a criterios de salud pública, uso racional de los recursos y protección de la población más expuesta mientras se normaliza el suministro de biológicos en el país”.

La cartera también aclaró que estas medidas son temporales y no sustituyen las estrategias del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que deben continuar en la búsqueda de la población susceptible menor de 11 años y lograr el 95 % de cobertura en esta población.

Como contamos en este artículo, el sarampión, una enfermedad que América había logrado eliminar hace menos de una década, vuelve a encender alertas sanitarias. En la región de las Américas, los casos confirmados se multiplicaron en 2025 y las primeras semanas de 2026 muestran una tendencia que preocupa a las autoridades de salud.

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