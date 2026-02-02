Minsalud se pronuncia tras críticas a su propuesta para regular bancos de leche materna

En 2025, el banco de leche de Bogotá, en el Hospital de Kennedy tuvo 435 donantes. Foto: Subred Suroccidente E.S.E.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Salud emitió un comunicado refiriéndose a los comentarios que han recibido sobre su proyecto de resolución para regular la donación de leche materna en Colombia. Como contó El Espectador en este artículo, la idea de la entidad establecía los criterios sobre quiénes podrían donar sangre y quiénes quedarían excluidas, algo que generó varias críticas.

“La iniciativa establece criterios técnicos para la selección de donantes de leche humana, en concordancia con la normatividad colombiana y con recomendaciones internacionales, orientados a garantizar la calidad e inocuidad de la leche donada, así como la protección de la salud integral de las mujeres donantes”, dijo el Minsalud en el documento.

La entidad hace referencia a más de 180 comentarios recibidos de parte de técnicos, organizaciones y personas naturales que podrían verse afectadas por la normatividad. El comunicado hace referencia explícita a una de las principales críticas que se ha hecho sobre el proyecto de resolución.

Por una parte, el Minsalud propuso dentro de los criterios de exclusión que las madres que perdieron a sus hijos recién nacidos, aunque tengan la capacidad de lactar, no podrían donar a los bancos de leche materna. Varias expertas señalaron a El Espectador que no hay evidencia científica ni técnica que soporte esa decisión, y en el proyecto de resolución no hay una explicación que permita entenderla.

Sobre esto, la entidad asegura que “garantizará el desarrollo de una mesa técnica con participación de mujeres que han enfrentado este duelo, así como de expertos y actores relevantes, con el propósito de escuchar sus experiencias, www.minsalud.gov.co analizar la evidencia disponible y priorizar, ante todo, los derechos de las mujeres y el derecho fundamental a la salud, incluyendo la salud mental”.

La segunda crítica al proyecto de resolución tiene que ver con un requisito para la donación: que la madre debe contar con el apoyo de su pareja o su familia. Es decir, que una madre que se encuentre sola, aunque garantice la alimentación de su bebé, no podría tomar la decisión de hacerlo de manera autónoma.

Sobre esta crítica no hay una referencia directa en el comunicado, pero el Minsalud insiste en que habrá una mesa técnica en la que se analizarán e incorporarán los comentarios recibidos. “La resolución final atenderá los estándares legales y buscará prevenir cualquier forma de discriminación”, concluye la entidad.

La resolución final se conocerá luego de que se adelante la mesa técnica planteada por el Minsalud. En esta estarán consignados los criterios definitivos para la donación de leche materna en Colombia.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺