Minsalud terminó de pagar las vacunas contra COVID-19 aplicadas entre 2021 y 2022 en el país

El Minsalud indicó que, durante 2021 y 2022, se aplicaron más de 90 millones de dosis contra COVID-19 en el país. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Ministerio de Salud actualizó la normatividad vigente y cerró de manera definitiva el proceso de reconocimiento y el pago de las vacunas contra COVID-19 que se aplicaron entre el 17 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, y que fueron registradas en el Sistema de Información Nominal PAIWEB hasta el 31 de enero de 2024 cumpliendo las condiciones de calidad del dato. Más de 82 millones de dosis ya fueron validadas y liquidadas, en el marco de un proceso liderado por la cartera.

El anuncio fue formalizado por medio de la Resolución 0199 de 2026. “Esta medida permite avanzar en el cierre del proceso administrativo y financiero derivado del Plan Nacional de Vacunación, la estrategia liderada por el Gobierno nacional para garantizar el acceso gratuito y equitativo a la inmunización de toda la población residente en el territorio colombiano durante la pandemia”, comunicó el Minsalud.

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Cabe apuntar que, en el marco de dicho plan, se estableció el mecanismo de reconocimiento y pago por la aplicación de las vacunas, un proceso ejecutado a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con base en los registros cargados en PAIWEB. Este sistema de información, apuntó el ministerio, es la fuente oficial para validar las dosis aplicadas según su modalidad: intramural, extramural urbana o extramural rural dispersa.

El Minsalud indicó que, durante 2021 y 2022, se aplicaron más de 90 millones de dosis contra COVID-19 en el país, de las cuales cerca de 85 millones cuentan con registro en PAIWEB. Aproximadamente, 82 millones ya fueron validadas y liquidadas por las empresas responsables del aseguramiento (ERAseg), entre ellas las EPS.

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“Previo al reconocimiento y pago de las dosis aplicadas, el ministerio adelanta un riguroso y transparente proceso de revisión de calidad del dato registrado en PAIWEB. Una vez verificada esta información, pone a disposición las bases de datos para que las ERAseg realicen la validación y liquidación correspondiente, garantizando además que los actores del sistema puedan presentar diferencias o inconformidades cuando las identifiquen”, se lee en el comunicado.

El Plan Nacional de Vacunación resultó del trabajo articulado entre el Minsalud, entidades territoriales departamentales y distritales, las EPS, entidades adaptadas, administradores de regímenes Especiales y de Excepción, el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad y las IPS vacunadoras.

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