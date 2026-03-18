Casi 5 millones de niños murieron antes de cumplir los cinco años en 2024

Esta fotografía, tomada el 8 de enero de 2026, muestra a Jamila, una mujer afgana, cargando a su hija de ocho meses tras una entrevista con la AFP en el centro de Médicos Sin Fronteras (MSF) de un hospital de Herat, Afganistán. Foto: AFP - WAKIL KOHSAR

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En 2024, 4,9 millones de niños murieron antes de cumplir los cinco años. De estos, 2,3 millones eran recién nacidos. Estos son los principales hallazgos de un informe presentado el martes 17 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El documento Niveles y tendencias de la mortalidad infantil, elaborado por UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, presenta la imagen más detallada hasta la fecha de cuántos niños, adolescentes y jóvenes mueren, dónde lo hacen y, por primera vez, cuáles son las causas de muerte.

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Aunque las muertes de menores de cinco años se han reducido, llegando a más de la mitad desde el año 2000, el ritmo de reducción se ha desacelerado más de un 60 % desde 2015, alertaron las entidades que participaron en el informe.

Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, señaló que “no debería morir ningún niño por enfermedades que sabemos cómo prevenir. Pero vemos señales preocupantes de que el progreso en la supervivencia infantil se está ralentizando, y en un momento en que estamos asistiendo a nuevos recortes presupuestarios mundiales”.

Al respecto, el documento señala que casi la mitad de las muertes se producen en el primer mes de vida. Las principales causas entre los recién nacidos fueron las complicaciones derivadas del parto prematuro (36 %) y las complicaciones durante el trabajo de parto y el parto (21 %).

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“Las inversiones específicas en atención primaria de salud, servicios de salud materna y neonatal, inmunización rutinaria, programas de nutrición y sistemas de datos de calidad pueden salvar millones de vidas”, apuntó sobre este tema Li Liu, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins y quien participó en la elaboración del informe.

Por su parte, la principal causa de muerte para el grupo de menores que superaron el primer mes de vida (2,6 millones de niños) fue la malaria o paludismo, con el 17 % de los casos, la mayoría de ellos en África subsahariana, donde la enfermedad es endémica.

Justamente esta región concentra el 58 % de las muertes de menores de cinco años. Allí, las principales enfermedades infecciosas fueron responsables del 54 % de las muertes. A modo de comparación, en Europa y América del Norte fueron responsables del 9 % de las muertes, mientras que en Australia y Nueva Zelanda la proporción cae al 6 %.

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“Los niños que viven en medio de conflictos y crisis tienen casi tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años. Debemos proteger los servicios esenciales de salud y nutrición y llegar a las familias más vulnerables”, apuntó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Aunque los organismos internacionales advirtieron que la financiación de los programas de salud maternoinfantil está bajo presión, recordaron que son una de las inversiones más rentables. Cada dólar destinado a la supervivencia infantil puede generar hasta 20 dólares en beneficios sociales y económicos.

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