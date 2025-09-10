Minsalud y Adres alertan a alcaldes por posibles estafas con recursos de la salud

Aunque las entidades no entregaron mayores detalles, señalaron que se han recibido varias denuncias sobre la actividad de falsos tramitadores que estarían estafando a las administraciones locales. Foto: Getty Images - sesame

En la tarde de este miércoles 10 de septiembre, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), conocida como “el banco de la salud”, le hicieron un llamado a los alcaldes y gobernadores del país sobre posibles estafas que se estarían presentando y que involucrarían recursos de la salud.

Aunque las entidades no entregaron mayores detalles, señalaron que se han recibido varias denuncias sobre la actividad de falsos tramitadores que estarían estafando a las administraciones locales.

Estos falsos tramitadores y apoderados estarían ofreciendo apoyo para gestionar recursos para las entidades territoriales en el marco del nuevo modelo de salud promovido por el Ministerio de Salud.

“El Gobierno nacional no realiza giros directos a las alcaldías ni tiene pendientes compromisos financieros relacionados con programas de promoción y prevención en salud”, señalaron el ministerio y la ADRES a través de un comunicado.

Ante esta situación, las entidades recordaron que no se requiere de intermediarios para acceder a estos recursos, “los cuales se gestionan directamente con las entidades correspondientes”, e invitaron a los mandatarios locales a estar atentos para rechazar cualquier tipo de intermediación en la gestión de recursos.

Este es el segundo caso de fraude que denuncia el Ministerio de Salud en menos de un mes. El 21 de agosto, la cartera puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un presunto caso de suplantación y fraude en el que una persona estaría ofreciendo contratos falsos en nombre del ministerio a cambio de dinero.

“Esta persona estaría haciéndose pasar por un directivo de esta cartera utilizando a su vez documentos adulterados con firmas simuladas de varios funcionarios, incluyendo la del señor ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el fin de dar apariencia de legalidad a sus ofrecimientos”, agregó la entidad en esa oportunidad.

