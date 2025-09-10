¿Duerme mal? El insomnio estaría asociado con un envejecimiento cerebral acelerado

Los científicos siguieron por cinco años y medio a un grupo de 2.570 adultos mayores cognitivamente sanos, con una edad media de 70 años, donde el 16 % de los participantes padecía insomnio crónico. Foto: Getty Images - Filmstax

En los últimos años, varios estudios científicos han venido reforzando lo que sabemos sobre la importancia de tener un buen sueño en la noche. Hace un año, por ejemplo, científicos de los Estados Unidos que revisaron investigaciones de los últimos 50 años concluyeron que las consecuencias de tener problemas de sueño pueden ir desde un estado de ánimo negativo al día siguiente, hasta un aumento en la ansiedad y la presencia de síntomas depresivos.

Por la misma época, otro grupo de investigadores publicaron los resultados sobre un estudio experimental que buscaba comprobar si el sueño guarda algún secreto para preservar la sensación juvenil de la edad.

Ahora, un estudio adelantado por médicos de la Clínica Mayo de Rochester (Minnesota), uno de los centros de salud más importantes de los Estados Unidos, indagó por las consecuencias del insomnio crónico. Este, según explicaron los investigadores, surge cuando una persona tiene problemas para dormir al menos tres días a la semana durante tres meses o más.

Para responder a esta pregunta, los científicos siguieron por cinco años y medio a un grupo de 2.570 adultos mayores cognitivamente sanos, con una edad media de 70 años, donde el 16 % de los participantes padecía insomnio crónico. Los resultados de este seguimiento fueron publicados recientemente en la revista académica Neurology, de la Academia Americana de Neurología.

Durante este tiempo, los encargados del estudio, realizaron preguntas a los participantes, al tiempo que les realizaban pruebas anuales de pensamiento y memoria, así como escáneres cerebrales en algunos de los adultos mayores.

En términos generales, la investigación determinó que las personas con insomnio crónico pueden experimentar un deterioro más rápido de la memoria y las habilidades cognitivas a medida que envejecen, en comparación con aquellas personas que no padecen insomnio crónico.

En concreto, las personas con este trastorno del sueño tenían un 40 % más de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia que aquellas sin insomnio. Esto, dicho en otras palabras, equivale a 3.5 años adicionales de envejecimiento. Eso sí, advirtieron los investigadores, se trata de una asociación, más no de una prueba de que el insomnio cause el envejecimiento cerebral.

Diego Carvalho, de la Clínica Mayo de Rochester y autor principal del estudio, aseguró que “el insomnio no solo afecta a cómo te sientes al día siguiente, sino que también puede repercutir en la salud de tu cerebro con el tiempo. Observamos un deterioro más rápido de las capacidades cognitivas y cambios en el cerebro que sugieren que el insomnio crónico podría ser una señal de alerta temprana o incluso un factor que contribuye a futuros problemas cognitivos”.

Para Carvalho, la clave de esta investigación es que refuerza la importancia de tratar el insomnio crónico, no solo para mejorar la calidad del sueño, sino también para proteger la salud cerebral a medida que se envejece.

“Nuestros resultados se suman a un creciente conjunto de pruebas que demuestran que el sueño no solo tiene que ver con el descanso, sino también con la resiliencia cerebral”, concluyó el doctor.

