Mitos y realidades de los trasplantes de hígado y riñón en niños y niñas

En Colombia, los trasplantes de órganos en niños y adolescentes aún enfrentan obstáculos significativos. Aunque la legislación nacional promueve la donación, la realidad es que la desinformación y la escasez de donantes siguen limitando el acceso a estos procedimientos vitales. La magnitud del problema no es menor. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina menos del 10 % de las necesidades de trasplante de hígado logran ser cubiertas. En el caso de Colombia, cifras del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud (INS) revelan que actualmente 3.732 pacientes esperan por un trasplante de riñón.

En la población pediátrica, los órganos más requeridos son el riñón y el hígado, una situación que refleja la urgencia de promover la cultura de la donación, especialmente en beneficio de los más pequeños, quienes dependen de ella para tener una segunda oportunidad de vida.

Aunque en la población general las enfermedades renales o hepáticas pueden prevenirse con diagnósticos tempranos, controles médicos y estilos de vida saludables, en los niños la realidad es distinta. La mayoría de los casos que requieren un trasplante en menores de edad tienen su origen en causas congénitas o malformaciones que no pueden evitarse con medidas preventivas. Esto significa que muchos niños llegan a necesitar un órgano para sobrevivir sin que exista una estrategia previa capaz de frenar el avance de la enfermedad.

“Muchas de las enfermedades que llevan a un trasplante en niños son congénitas. En el caso del hígado, pueden ser síndromes como el de Alagille o de Wilson, o hepatitis autoinmune. En cuanto al riñón, hay niños que nacen con malformaciones o que desarrollan hipertensión severa desde edades muy tempranas”, explica la doctora Claudia Patricia Franco Arenas, médica coordinadora de trasplantes del Hospital San Vicente Fundación, en Medellín.

Desde esa institución buscan contribuir a derribar los mitos y falsas creencias que todavía rodean la donación de órganos, pues muchos de ellos generan temores infundados y terminan desincentivando un acto que puede salvar vidas.

1. “Las enfermedades del hígado solo afectan a adultos que consumen alcohol”

En pediatría, muchas afecciones hepáticas tienen un origen congénito, autoinmune o genético. Enfermedades como la atresia de vías biliares, el síndrome de Alagille, la hepatitis autoinmune o la enfermedad de Wilson son causas comunes de daño hepático en niños. Ninguna de estas condiciones está relacionada con el consumo de alcohol y todas requieren atención médica especializada desde etapas tempranas.

2. “Los niños no pueden recibir órganos de adultos”

Existen técnicas quirúrgicas avanzadas que permiten adaptar órganos de adultos a pacientes pediátricos. En el caso del hígado, es posible realizar un trasplante dividido o ‘split’, donde se implanta solo una parte del órgano en el menor. Gracias a la capacidad regenerativa del hígado, tanto el donante como el receptor pueden recuperarse satisfactoriamente. En los trasplantes renales también se pueden ajustar los procedimientos, implantando el riñón en la pelvis del niño sin afectar su desarrollo.

3. “Solo se puede donar después de morir”

La legislación colombiana autoriza la donación de órganos en vida hasta el quinto grado de consanguinidad. Esto permite que un familiar compatible pueda convertirse en donante para un menor que necesita un trasplante de riñón o una porción del hígado. Esta alternativa ha sido clave para ampliar las oportunidades de acceso y reducir los tiempos de espera.

4. “Donar un riñón deja secuelas para toda la vida”

Una persona sana puede vivir con un solo riñón sin comprometer su salud ni su calidad de vida, siempre que mantenga controles médicos periódicos y hábitos saludables. Los procesos de selección garantizan que los donantes no presenten contraindicaciones ni riesgos mayores. Se trata de una cirugía planificada, segura y realizada por equipos médicos especializados.

5. “Hay riesgos ocultos en el sistema de donación”

Este es uno de los mitos más frecuentes. El temor al tráfico de órganos, la creencia de que se privilegia la población extranjera o de mayor poder adquisitivo, junto con aspectos culturales, aumenta la desconfianza de la población. Sin embargo, en Colombia todos los procesos de donación y trasplante están regulados por el Instituto Nacional de Salud, que establece criterios médicos rigurosos, trazabilidad completa y supervisión legal en cada etapa.

La donación de órganos en niños se mantiene como una necesidad urgente en Colombia. Cada órgano disponible representa una posibilidad real de supervivencia para quienes enfrentan enfermedades graves desde los primeros años de vida. Por eso, el Hospital Infantil San Vicente Fundación insiste en la importancia de fortalecer la cultura de la donación, desmitificando temores y recordando que decidir donar es una acción informada que puede transformar vidas.

