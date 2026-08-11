Mónica Rocío Lombana asume como superintendente nacional de salud encargada

. La ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga Gaviria, posesionó a la médica Mónica Rocío Lombana García como Superintendente Nacional de Salud encargada. /Minsalud Foto: Minsalud

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Mónica Rocío Lombana García asumió este martes como superintendente nacional de Salud encargada, luego de ser posesionada por la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria. Médica de profesión y especialista en Gerencia Hospitalaria y Gerencia de la Calidad en Salud, Lombana tiene una trayectoria de varios años en el sector hospitalario y en la propia Superintendencia Nacional de Salud, donde ya estaba trabajando como funcionaria.

Su vínculo con la Supersalud comenzó en enero de 2020, cuando ingresó como contratista. Después, ocupó otros cargos bajo esa modalidad y, entre octubre de 2021 y agosto de 2025, se desempeñó como profesional especializada de la entidad. Su hoja de vida la ubica en la Dirección de Medidas Especiales para Entidades Promotoras de Salud y Entidades Adaptadas, un área relacionada con la intervención y seguimiento de estas entidades.

Antes de llegar a la Superintendencia, Lombana tuvo una extensa trayectoria en el sector hospitalario. Entre 2008 y 2012 fue subdirectora del Hospital Universitario La Samaritana, donde previamente había trabajado como médica especialista durante casi nueve años. También fue médica general de consulta externa en el Hospital de Fontibón, médica coordinadora del Instituto de Seguros Sociales y médica del Hospital San Rafael de Leticia.

Además de su experiencia asistencial y administrativa en el sector salud, la hoja de vida registra actividades como coordinadora administrativa de una corporación para la salud y el aprendizaje social y como gerente-dueña de una empresa de transportes especiales. Ahora, al frente de la Supersalud, su gestión estará enfocada, según el Minsalud, en fortalecer la vigilancia y el control del sistema, proteger los recursos destinados a la salud y garantizar los derechos de los pacientes. El Gobierno señaló que su designación busca fortalecer el liderazgo técnico de la entidad y su capacidad para responder a los retos del sistema.

Este nombramiento era muy esperado en el sector salud, en medio de la situación que atraviesan varias de las principales EPS del país. La nueva superintendente tendrá entre sus principales retos el seguimiento y la gestión de las EPS intervenidas por la entidad, que hoy concentran a más de la mitad de los afiliados al sistema de salud.

Distintos analistas han señalado que determinar cuál va a ser el futuro de esas entidades, estabilizarlas y evitar que las dificultades financieras y administrativas terminen afectando aún más la atención de los pacientes será una de las tareas centrales de su gestión. Esto implica no solo definir qué EPS tienen capacidad para continuar operando, sino también hacer seguimiento a las medidas adoptadas por la Superintendencia y garantizar que los recursos destinados a la atención en salud se traduzcan en servicios para sus afiliados.

El de Lombana se suma al nombramiento de Marcela Brun Vergara como nueva viceministra de Protección Social, otra llegada que marca un cambio en el equipo técnico del Ministerio de Salud, liderado ahora por Vesga. Brun es economista de la Universidad de los Andes, con una maestría en Economía de la Universidad de Texas-Austin, y cuenta con una amplia trayectoria en el sector salud y en el manejo de sus recursos. Fue directora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud en el Ministerio de Salud, además de haber ocupado cargos en la ADRES y el Ministerio de Hacienda. Su experiencia más reciente fue como gerente general de Capital Salud EPS.

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