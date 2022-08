Mujeres vegetarianas tienen, al parecer, mayor riesgo de fracturarse la cadera

Es posible que en 2050 haya 4,5 millones de fracturas de cadera. Foto: The Open Orthopaedics Journal - Wikimedia

Una de los asuntos que en los últimos años inquieta cada vez más a quienes están en el mundo de la salud tiene que ver con las fracturas de cadera. A medida que la población envejece han incrementado los casos, causando una pérdida en la calidad de vida de millones de personas. Es posible, advertía un estudio publicado hace unos años en el International Journal of the Care of the Injured, que en 2050 haya 4,5 millones de este tipo de fracturas. (Lea Claves para entender el nuevo virus detectado en China y no entrar en pánico)

Como anotaban los autores de esta investigación, las mujeres suelen resultar más afectadas por las fracturas de cadera. Mientras que es un accidente que perjudica al 6% de los hombres, afecta al 18% de ellas. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver la dieta?

Esa pregunta se la hicieron tres investigadores de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y Nutrición, Universidad de Leeds, en Reino Unido. Sus resultados acaban de ser publicados en BMC Medicine. Tras examinar los datos de más de 26 mil mujeres durante un período de 20 años, llegaron a una conclusión: al parecer, las mujeres vegetarianas tienen un mayor riesgo de fractura de cadera en comparación con las que consumen carne.

Como explican en su artículo, aún no es del todo claro por qué sucede esto, pero los autores sospechan que quienes tienen dietas vegetarianas tal vez no estén consumiendo suficientes nutrientes para su salud ósea y eso hace que tengan un tercio más de probabilidades de tener este tipo de fracturas.

Sin embargo, como le dijo al diario inglés The Guardian, James Webster, uno de los autores de la investigación, con sus resultados no quieren sugerir a las personas vegetarianas que renuncien a su dieta, entre otras cosas, porque es saludable, examinada desde otro punto de vista y amigable con el ambiente. Pero, dice, “deben tener cuidado de planificar bien y no perder los nutrientes que excluyen cuando no comen carne o pescado”.

En términos un poco más detallados, al evaluar los registros de las mujeres entre 35 y 69 años, encontraron que revelaron que 822 habían tenido fractura de cadera. Alrededor del 28% eran vegetarianas.

“Es probable que los vegetarianos, por una razón u otra, y potencialmente debido a la menor ingesta de nutrientes importantes, tengan huesos más débiles y menor masa muscular y ambas cosas predisponen a las personas a las fracturas de cadera”, aseguró Webster en un comunicado publicado por la Universidad de Leeds.

“Es preocupante que las dietas vegetarianas a menudo tengan una menor ingesta de nutrientes que están relacionados con la salud ósea y muscular. Estos tipos de nutrientes generalmente son más abundantes en la carne y otros productos de origen animal que en las plantas, como proteínas, calcio y otros micronutrientes”, aseguró.

A los ojos de los autores, que usaron los datos del Estudio de Cohorte de Mujeres del Reino Unido, entender mucho mejor la relación entre los posibles vínculos entre la dieta y el riesgo de fractura de cadera es un asunto que cada vez cobra más importancia en salud pública. Por un lado, hay unos enormes costos sociales. Por otro, también hay un gran costo económico para los sistemas de salud: en promedio, dicen, vale unos US$ 44 mil luego del primer año de la fractura.

Aunque estos resultados dan pistas de cómo puede incidir la dieta en la fractura de cadera a una edad avanzada, los investigadores son claros en advertir que se requieren más estudios para confirmar sus conclusiones. Además, aseguran, es necesario corroborar estos datos en poblaciones no europeas.

Lea las últimas noticias sobre salud en El Espectador.