Claves para entender el nuevo virus detectado en China y no entrar en pánico

El virus fue detectado en 35 personas. Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI

En las últimas horas, varios medios de comunicación publicaron una noticia que puede poner nerviosa a más de una persona: “Nuevo virus en China: 35 contagiados por Henipavirus”, “Detectan un nuevo virus en China” y “Nuevo virus contagia a 35 personas en China”, son algunos de los titulares que han circulado por Twitter y chats familiares, seguidos por mensajes de pánico. (Lea Alarma por malentendido en Brasil. Matan monos por aumento de casos de viruela símica)

Después de la pandemia de covid-19 es natural que cualquiera se asuste cada vez que aparecen este tipo de noticias. Que un nuevo virus sea detectado, justamente en China, el país donde se encontró el SARS-CoV-2, puede generar inquietud y hacernos pensar en escenarios apocalípticos. (Lea Invima lanza alerta por producto que se estaría vendiendo como supuesto purgante)

Pero antes de morirse del pánico, es mejor tratar de comprender con un poco más de detalle qué fue lo que anunció el equipo de científicos y por qué, aún, hay que tener un poco de cautela.

¿Qué, exactamente, encontraron en China?

La noticia del hallazgo del nuevo virus se popularizó luego de que el Global Times, medio de comunicación chino, publicara un artículo en el que relataba en pocos párrafos que un nuevo tipo de henipavirus había sido hallado en las provincias de Shandong y de Henan, en el este y en el centro de China. Por el momento, anotaba, 35 personas habían sido infectadas.

El origen de esa información era una carta (no un artículo) enviada por un equipo de científicos a The New England Journal of Medicine. En ella explicaban muy brevemente lo que habían detectado: tras una jornada de vigilancia encontraron unos pacientes con fiebre que habían tenido contacto con algunos animales. Luego de tomarles muestras en su garganta, identificaron un virus que no tenían en el radar, al cual llamaron Langya henipavirus (LayV).

Como explican, este virus parece estar emparentado con los virus Hendra y Nipah que también son zoonóticos, es decir, que se transmiten de animales a humanos. En el caso del Langya henipavirus, las primeras pistas parecen indicar que el reservorio fue una musaraña, un pequeño roedor muy parecido al ratón.

Cuando el equipo de científicos, encabezado por Xiao-Ai Zhang y Hao Li, del Instituto de Microbiología y Epidemiología de Beijing, analizó un grupo de pacientes, halló que 35 de ellos tenían el LayV. De este grupo, 26 no tenían ningún otro patógeno lo que les sugería que éste microorganismo era el culpable de los síntomas que sentían.

“Estos 26 pacientes presentaron fiebre (100% de los pacientes), fatiga (54%), tos (50%), anorexia (50%), mialgia (46%), náuseas (38%), dolor de cabeza (35%), y vómitos (35 %), acompañados de anomalías de trombocitopenia (35 %), leucopenia (54 %) y deterioro de la función hepática (35 %) y renal (8 %)”, anotaron en The New England Journal of Medicine.

La buena noticia es que aún no hay ningún indicio de que sea un virus de que se transmite entre humanos. “No hubo contacto cercano o antecedentes de exposición común entre los pacientes, lo que sugiere que la infección en la población humana puede ser esporádica. El rastreo de contactos de 9 pacientes con 15 familiares de contacto cercano no reveló transmisión de LayV por contacto cercano”, escribieron.

Sin embargo, reconocen que el número de pacientes analizado ese demasiado pequeño para determinar el estado de la transmisión de persona a persona.

¿Hay motivos para alarmarse con el nuevo virus?

Como le dijo a Global Times Wang Linfa, profesor del Programa de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la Facultad de Medicina de Duke-NUS (Singapur) y quien participó en ese breve artículo, los casos de henipavirus de Langya hasta ahora no han sido fatales ni muy graves, por lo cual no hay motivo para entrar en pánico.

En palabras de Jorge Gómez Marín, Ph. D. en Ciencias Biomédicas y director del Grupo de Investigación en Parasitología Molecular de la Universidad del Quindío, aún es temprano para saber cómo va a evolucionar este virus. “Es un brote para seguir muy de cerca. Es un nuevo virus, pero lo bueno es que China está haciendo buen monitoreo”, asegura.

A sus ojos, lo que este caso refleja es los problemas que se están generando por la “perturbación medioambiental producida por el hombre y su interacción con animales silvestres”.

