Mundial 2026: OPS hace nuevas recomendaciones de salud ante la llegada del torneo

Imagen de referencia. Estadio de Dallas, una de las ciudades anfitrionas del Mundial 2026, en Arlington, Estados Unidos. Foto: EFE - Jeffrey McWhorter

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Con la Copa Mundial de Fútbol de 2026 cada vez más cerca, la Organización Panamericana de Salud (OPS) ha hecho nuevas recomendaciones de salud pública para las personas que viajarán, asistirán a partidos y, en general, a actividades multitudinarias dentro y fuera de los estadios. “En estos entornos, el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas, eventos relacionados con el calor o lesiones puede aumentar”, aseguró.

La organización, entonces, subrayó la importancia de mantener las vacunas al día, en especial contra el sarampión, debido al aumento de casos en la región de las Américas, incluidos los tres países anfitriones del Mundial: México, Canadá y Estados Unidos. La OPS recordó que el sarampión es altamente contagioso y que su riesgo de transmisión aumenta en espacios con alto flujo de personas. “Una sola persona infectada puede contagiar hasta 18 personas no protegidas”, advirtió.

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También aconsejó evaluar otras vacunas: tdap (tétanos, difteria, tos ferina), influenza, COVID‑19, hepatitis A y B, según el destino y la situación de cada persona. Puntualmente, a quienes estarán en ciudades de México, recomendó usar repelentes y ropa protectora ante la presencia de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, el zika y el chikunguña.

La OPS se refirió a varios de los riesgos comunes en concentraciones masivas de personas, como las infecciones respiratorias, las enfermedades transmitidas por alimentos, la exposición al calor y el riesgo de lesiones en multitudes.

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“Para reducir estos riesgos, la organización recomienda medidas simples como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura, la elección de alimentos bien cocidos y la ventilación de espacios cerrados”, se lee en el comunicado. Frente al calor, apuntó que es clave la hidratación, especialmente durante los meses de verano en que se celebrará el Mundial, cuando las altas temperaturas pueden generar golpes de calor.

La OPS también pidió a los fanáticos que, tras su viaje, se mantengan atentos a posibles síntomas, pues algunas infecciones se pueden manifestar varios días después de la exposición. Por ejemplo, en el caso del sarampión, los síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después del contacto, y enfermedades como el dengue, zika o mpox pueden presentarse en un período similar.

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Por esa razón, ante fiebre, erupciones en la piel, síntomas respiratorios u otros signos, la OPS insta a las personas a que consulten de inmediato a un profesional de la salud e informen sobre su historial de viaje y su participación en los eventos, con el fin de facilitar el diagnóstico. “Actuar a tiempo permite recibir atención adecuada y contribuye a reducir el riesgo de transmisión a otras personas”, indicó.

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